Повернення додому – лише початок: що потрібно Україні, щоб ці люди залишилися

Понад 1,5 мільйона українців уже повернулися з-за кордону. Проте майже для 400 тисяч із них повернення до України не означало повернення до власних домівок: після перетину кордону вони залишилися внутрішньо переміщеними особами.

Ці цифри вказують на виклик, з яким Україні дедалі частіше доведеться стикатися. Перетин кордону – лише один із етапів набагато довшого процесу, що може охоплювати пошук житла й роботи, доступ до медицини, влаштування дітей до школи та відновлення повсякденного життя в громаді.

Проблема стає гострішою, адже мільйони українців уже кілька років живуть за кордоном: будують кар’єру, віддають дітей до місцевих шкіл, стають частиною громад, які їх прийняли. Одні хочуть повернутися найближчим часом, інші чекають, поки стане безпечніше, а хтось розглядає таку можливість лише за кілька років. Тому Україні важливо розуміти, що дає людям змогу повернутися й що допоможе їм облаштувати життя вдома надовго.

Що відбувається після повернення?

У межах проєкту YOUA – "Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України" – провели дослідження, яке допомагає краще зрозуміти, що відбувається з людьми після повернення і що може вплинути на їхні майбутні рішення. Проєкт, який реалізує GIZ у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, поєднує аналітику, допомогу у формуванні державної політики, роботу з громадами, цифрові інструменти та діалог з українцями за кордоном.

Команда дослідників під керівництвом Інституту економічних досліджень ifo вивчає українців за кордоном, тих, хто повернувся, і тих, хто залишився в Україні. Серед іншого вона з’ясовує, які кроки державної політики справді можуть вплинути на наміри повернутися.

Попередні результати показують частину труднощів, з якими люди стикаються після приїзду. Із-поміж опитаних, які повернулися, повну зайнятість мають 43%, тоді як до повномасштабної війни мали 56%. При цьому 34% працевлаштованих виконують роботу, яка вимагає нижчої кваліфікації, ніж вони мають. Серед потреб, які згадували найчастіше, – покриття повсякденних витрат, доступ до медицини та ліків. Для країни, якій для відбудови знадобиться людський капітал, ці висновки важливі. Людям, які повертаються, потрібні можливості застосувати свої навички, відновити економічну стабільність і налагодити в Україні стійке життя.

Що справді може вплинути на повернення?

Рішення про повернення залежить від багатьох чинників, і безпека залишається головним із них. Водночас значення мають економічні й соціальні умови: вони впливають не лише на готовність повернутися, а й на те, чи вдасться облаштувати в Україні стабільне життя. Тож державна політика має охоплювати чинники, які стимулюють повернення, і потреби людей після нього.

Так само важливо, щоб така політика враховувала інтереси не лише тих, хто повертається з-за кордону, а й інших груп українського суспільства.

Політику повернення варто розглядати в ширшому контексті зміцнення соціальної згуртованості. Вона покликана не лише заохочувати українців за кордоном до повернення, а й підтримувати всіх, кого торкнулися наслідки війни. Допомога тим, хто повернувся, має йти паралельно з підтримкою тих, хто залишився в Україні, включно з внутрішньо переміщеними особами.

Повернення зрештою відбувається в громаді

Державна політика може визначити загальні рамки, але реінтеграція відбувається в місті, містечку чи селі: через доступ до житла, роботи, шкіл, медицини, послуг та соціальних зв’язків.

Упродовж минулого року проєкт YOUA працював із 10 пілотними громадами, допомагаючи їм краще зрозуміти потреби людей, які розглядають повернення, розповісти про місцеві можливості й напрацювати практичні рішення. Очікується, що до цієї роботи долучаться ще 14 громад.

Для частини українців повернення не означатиме, що вони опиняться там, звідки виїхали. Домівки зруйновано, громади лишаються під окупацією або неподалік лінії фронту, а робота чи родинні обставини можуть привести людей в інше місце. Тому українські громади можуть дедалі частіше ставати місцем, де люди будують новий дім, а не відновлюють довоєнне життя.

Від досліджень до практичних інструментів

Людям, які розглядають повернення в Україну, може знадобитися інформація про документи, роботу, житло, медицину, освіту й доступну підтримку ще задовго до ухвалення рішення.

Одним із практичних інструментів, які розробили в межах YOUA у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, є "Додому". Це цифрова платформа, що збирає перевірену інформацію в одному місці та допомагає скласти персональний план повернення.

Платформу вже відвідали понад 68 тисяч людей, і багато хто з них поки лише зважує рішення повернутися зараз чи в майбутньому. Після короткої анкети "Додому" пропонує потрібні кроки, сервіси та громади залежно від ситуації користувача. Зараз на платформі представлено понад 150 громад і 30 програм та сервісів.

"Додому" працює в бета-версії, тож користувачів запрошують тестувати платформу й повідомляти, якої інформації чи послуги бракує. Також можна розповісти про власний досвід повернення чи роздуми про нього: це допомагає побачити, з якими практичними труднощами стикаються люди.

Важливо також не втрачати зв’язок

Проєкт YOUA також зміцнює діалог між українцями за кордоном і тими, хто живе в Україні. Він не ставить за мету впливати на особисті рішення щодо повернення: робота з установами й громадами спрямована на створення кращих умов для тих, хто вирішить повернутися.

Діалог між громадами, українцями за кордоном, організаціями громадянського суспільства та людьми, які вже повернулися, може допомагати зберігати живий зв’язок з Україною, навіть якщо повернення поки не в планах. Це ставатиме дедалі важливішим, адже українці за кордоном здобувають професійний досвід, налагоджують контакти й будують життя в інших країнах, але зберігають можливості для майбутньої співпраці, обміну знаннями чи, зрештою, повернення.

Успіх для України не можна вимірювати лише кількістю перетинів кордону. Те, наскільки повернення буде сталим, залежатиме від того, чи зможуть люди знайти житло, застосувати свої професійні навички, мати доступ до базових послуг і побачити тут майбутнє для своїх родин. Водночас важливо підтримувати живі зв’язки з українцями, які залишаються за кордоном, щоб вони й надалі відчували причетність до країни та її майбутнього.

Повернути людей додому – лише початок. Створити країну, де вони зможуть будувати майбутнє, і водночас зберегти українців за кордоном частиною цього майбутнього – значно масштабніше завдання.

Платформу "Додому" створили в межах проєкту YOUA – "Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України", що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України. Розробка та запуск платформи стали можливими завдяки міжнародній підтримці. Кошти державного бюджету України на розробку та запуск ресурсу не витрачалися.

Проєкт YOUA надає виключно технічну допомогу та не впливає на особисті рішення людей щодо повернення в Україну. Участь у заходах та користування сервісами можливі лише за власним бажанням – для тих, хто розглядає можливість повернення, уже ухвалив таке рішення або перебуває в процесі реінтеграції після повернення в Україну.