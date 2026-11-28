У міжнародному аеропорту Будапешта затримали двох нідерландців після того, як у їхніх валізах виявили 72 кілограми марихуани.

Про це пише NOS із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

За даними угорської поліції, ця двоє нідерландців прибули до Будапешта з Бангкока.

Зазначається, що наркотики були заховані у чотирьох великих валізах, розподілені по 125 вакуумних пакетах. Слідчі служби аеропорту вистежили чоловіків "на підставі аналізу ризиків, проведеного підрозділом з боротьби з наркотиками".

Вони повідомили митну службу про те, що до Будапешта прямує партія наркотиків.

Після приземлення літака чоловіків виокремили з натовпу. У двох валізах одного з чоловіків було виявлено 35,96 кг "зеленого рослинного матеріалу", у двох валізах іншого – 36,46 кг. Після проведення експрес-тесту з’ясувалося, що це марихуана.

За даними правоохоронців, валізи були настільки переповнені, що їх уже не можна було повністю закрити.

Поліція вилучила наркотики, їх доставлять до спеціалізованого дослідницького центру, де судовий хімік проведе додаткову експертизу.

Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожують роки за ґратами. Угорське законодавство щодо торгівлі наркотиками є досить суворим. Угорські ЗМІ повідомляють, що термін ув’язнення може становити від п’яти до двадцяти років або навіть довічне ув’язнення.

Варто зазначити, що нещодавно у Румунії оголосили про викриття організованої злочинної групи, що у співпраці з албанськими наркоторговцями займалася транспортуванням великих обсягів наркотиків з Іспанії до інших європейських держав.

Про викриття подібної мережі заявили і в Іспанії.

У Греції викрили спробу контрабанди канабісу на 2 млн євро у вантажівці, що прямувала з Італії.