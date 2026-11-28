У суботу, 28 листопада, по всій Франції відбулися переважно мирні демонстрації проти насильства над жінками, високої вартості життя та на захист прав студентів, участь у яких була значно меншою, ніж тижнем раніше.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у протестах по всій країні взяли участь 44 500 осіб, у тому числі 12 500 – у Парижі.

Для порівняння: під час попередньої акції протесту 21 листопада у всій Франції було 82 500 учасників, у тому числі 21 500 у Парижі.

Фото: Reuters

По всій Франції було розгорнуто близько 70 тисяч співробітників сил безпеки, щоб забезпечити безпечний перебіг протестів та запобігти безладам

Повідомлялося про поодинокі випадки насильства, зокрема в південно-західному місті Біарріц, де було поранено сімох поліцейських.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що один поліцейський отримав удар тупим предметом у лікоть і його довелося доправити до лікарні.

Нещодавно писали, що уряд Франції перенесе заплановане підвищення мінімальної заробітної плати з січня на грудень, щоб послабити кризу вартості життя, яка спричинила одні з наймасштабніших за останні роки заворушень.

Нагадаємо, під час протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.