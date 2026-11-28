Німецький суд визнав нідерландця Стефана Вейкампа, відомого як "двійник Гітлера", винним у розпалюванні ворожнечі та засудив його до кількох місяців позбавлення волі умовно.

Про це пише Bild, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Вейкамп, 19 липня 2025 року на полях демонстрації в Мюнстері заявив, що його "любов до Німеччини – це Адольф Гітлер".

Він також назвав його "неперевершеним чудом світу", "блискучим" та "генієм".

Стефан Вейкамп. Фото: Bild

Вейкамп приїхав на суд особисто у супроводі компанії відомого німецького праворадикального активіста Саші Крольцига.

Адвокат обвинуваченого вимагав виправдати свого підзахисного, розкритикувавши вимоги прокуратури як такі, що "не витримують жодної критики".

У своєму останньому слові Вейкамп знову публічно висловив захват Гітлером.

"Ми, нідерландці, говоримо прямо. Я захоплююся Адольфом Гітлером і люблю фюрера", – сказав він.

Вейкампу призначили вісім місяців позбавлення волі умовно з випробувальним строком на три роки. Також він має сплатити штраф у розмірі 1000 євро та покрити судові витрати.

Нагадаємо, в Австрії влітку завершили реконструкцію будинку, де народився Адольф Гітлер, й відтепер у будівлі в місті Браунау-на-Інні розміщується поліцейський відділок.

Наприкінці жовтня у Німеччині сталася пожежа в "Кельштайнхаусі" ("Орлине гніздо") на Оберзальцберзі в Берхтесгадені – колишньому гірському будиночку нацистського керівництва.