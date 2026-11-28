Шведська оборонна компанія Saab отримала від Збройних сил України замовлення на постачання радіолокаційних станцій Giraffe 1X загальною вартістю 450 млн євро.

Про це компанія повідомила у суботу, 28 листопада, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, постачання обладнання в межах укладеного замовлення заплановане на 2027 рік.

Giraffe 1X – це мобільна трикоординатна радіолокаційна система, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей. Вона здатна виявляти літаки, ракети та безпілотники.

24 листопада уряд Швеції оголосив про надання Україні зимового пакета допомоги.

Також писали, що Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

Норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.