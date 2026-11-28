Міністерство праці та пенсій Великої Британії підтвердило, що раніше цього тижня стало об’єктом "кібератаки".

Про це пише Sky News, яке отримало заяву від відомства, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 27 листопада, Міністерство праці та пенсій Великої Британії призупиняло роботу через "кіберінцидент" в системах.

Наступного дня речник відомства зазначив, що команда міністерства та спеціалісти з кібербезпеки продовжують розслідувати кібератаку на системи.

"Разом із Національним центром кібербезпеки та Урядовим центром координації з питань кібербезпеки ми працюємо над з’ясуванням причини спроби отримати несанкціонований доступ до наших систем. Ми хочемо запевнити клієнтів, що регулярні виплати по допомогах та пенсіях продовжуватимуться у звичному режимі, тоді як наші команди оперативно працюють над безпечним відновленням онлайн-послуг для населення", – наголосили у заяві.

Раніше цього місяця у звіті Національного центру кібербезпеки організаціям рекомендували посилити захист від хакерів, оскільки технології стають дедалі складнішими та потужнішими. Генеральний директор центру Річард Горн заявив, що існує "реальна ймовірність безпрецедентного зростання кількості кіберінцидентів".

Нещодавно очільник Командування кібер– та спецоперацій Збройних сил Великої Британії Роб Магован вперше визнав, що Лондон проводить наступальні кібероперації проти Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану.