Впродовж двох днів до берегів грецьких островів Крит та Гавдос прибули понад тисяча мігрантів.

Про це свідчать дані берегової охорони, пише AP, передає "Європейська правда".

За даними берегової охорони, за останні два дні понад 1100 мігрантів, які прямували на човнах із Північної Африки, дісталися грецьких островів Крит і Гавдос.

У суботу, 28 листопада, були знайдені тіла двох осіб, які дісталися берега.

У жовтні Греція заявила, що ЄС повинен розробити механізм надзвичайних заходів для тимчасового призупинення розгляду заяв про надання притулку під час масштабних міграційних криз, таких як прибуття десятків тисяч людей до іспанського анклаву Сеута в липні.

На початку листопада на борту човна біля південного узбережжя Криту було знайдено мертвими 12 мігрантів без документів, тоді як ще 105 осіб було врятовано під час трьох окремих операцій на півдні острова.