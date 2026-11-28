Президент Володимир Зеленський у суботу, 28 листопада, підписав закон про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це пише "Європейська правда".

Закон передбачає набуття Україною статусу члена Керівного комітету з правом брати участь у формуванні політики діяльності Спецтрибуналу, затвердженні його бюджету та розв’язанні адміністративних питань.

25 листопада Верховна Рада проголосувала за приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а вже 28 листопада цей закон підписав Зеленський.

Нагадаємо, 15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Наразі дев'ять країн завершили внутрішні процедури для участі у цьому механізмі – Велика Британія, Естонія, Ісландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Швеція. Україна стала десятою.

Про значення ратифікації законопроєкту Верховною Радою читайте детальніше у статті Рада не має гальмувати трибунал. Чому важливо відкрити 25 листопада шлях до суду над Путіним.