Чи проінформовані українці в Європі про потенційні податкові відшкодування які доступні для них

Українці звикли до податкового законодавства своєї країни. Зазвичай податки відраховуються безпосередньо з їхньої заробітньої плати роботодавцями або сплачуються ними самостійно, як самозайняті особи.

Проте з початку війни українці переїхали за кордон та почали заробляти гроші в інших країнах. Які зміни відбуваються в податковому законодавстві для українців, які приступили до роботи за кордоном?

Європейське законодавство відрізняється від українського, і один конкретний аспект слід підкреслити, оскільки він може значно покращити фінансове становище українців.

Це річне декларування доходів, яке може призвести до можливого повернення податків. Що таке річне декларування доходів та повернення податків? У цій статті Гедріус Лужинас, виконавчий директор компанії RT Tax, розкриє всі відповіді.

Гедріус Лужинас говорить, що компанія RT Tax виявила відсутність інформації українців про подання декларацій про доходи, оскільки це не є типовою практикою в їхній країні.

Компанія створила спеціальний відділ з метою поширення інформації серед українських громадян про необхідність річного подання податкових декларацій та про переваги, які це приносить.

Питання: Що таке декларація про доходи?

Відповідь Гедріуса: Так само, як і в Україні, податки на доходи відраховуються з зарплатні працівників роботодавцем. Але відсоток зарплати, який йде до податкових органів, є авансованою сумою – однаковою для всіх.

По закінченню кожного календарного року більшість європейців заповнюють декларацію про доходи, в якій надається вся інформація про доходи та податки. У 9 з 10 випадків роботодавець сплачує більше податків уряду (оскільки це однаково для всіх), ніж насправді має сплатити.

Питання: Що таке повернення податків?

Відповідь Гедріуса: Пам'ятаєте ті 9 з 10 випадків, коли роботодавці переплачували податки? Коли працівник подає декларацію про доходи, він може отримати повернення податків.

Так, це правильно, іноземна влада заборгувала вам гроші, і у вас є всі ті ж самі права, що й у місцевих громадян, щоб їх отримати. Середній розмір повернення податків у Німеччині – 1072 євро,

Нідерландах - 975 євро, Великобританії - 1017 фунтів, Ірландії - 1096 євро, Австрії - 904 євро, Норвегії - 5822 крони. Щоб розрахувати точну суму, ви можете скористатися безкоштовним онлайн-калькулятором повернення податків.

Питання: Чи можуть українці самостійно заповнювати та подавати податкові декларації?

Відповідь Гедріуса: Так, проте їм знадобиться базове розуміння іноземної мови. Є багато інформації про те, як заповнити податкову декларацію, але більшість з неї не українською мовою.

У RT Tax є кілька співробітників з України, які працюють у відділі та допомагають інформувати українців про їхні права та обов'язки, коли вони працюють далеко від дому. Хто краще розуміє ваші потреби, ніж співвітчизник у тій же самій ситуації, як і ви?

Питання: Чи є інші переваги в заповненні декларації про доходи?

Відповідь Гедріуса: Я б сказав так, якщо українці хочуть скористатися додатковими вигодами від іноземної влади, їм слід заповнити декларацію про доходи. Одна з таких переваг, яку варто використовувати, - це допомога на дитину.

Наприклад, у Німеччині надається допомога на дитину до 250 євро за кожну дитину, за умови, що принаймні один з батьків працює в країні. Хто вважається дитиною?

Це діти до 18 років і дорослі до 25 років, які не мають роботи. У Нідерландах це 269,76 євро за квартал для дитини до 5 років, 327,56 євро для дітей від 6 до 11 років і 385,37 євро для дітей від 12 до 17 років. В Норвегії це 1074 крони на місяць для дітей до 18 років.

Питання: Які основні стурбованості українців щодо заповнення декларації про доходи?

Відповідь Гедріуса: Досить багато, оскільки це нова тема, і люди дуже обережні через останні події, які змусили їх залишити рідний дім і знайти роботу за кордоном.

Наша компанія вкладає значні ресурси в поширення інформації про цю можливість, щоб допомогти українцям повернути ті гроші, які вони заробили і які належать їм за правом. Українці мають ті ж самі права, що й будь-який працюючий європейський громадянин, і повинні цим користуватися.

Питання: Що потрібно зробити, щоб розпочати процес заповнення декларації про доходи?

Відповідь Гедріуса: Люди можуть відвідати наш веб-сайт і заповнити реєстраційну форму. Це перший крок, після чого менеджер зв'яжеться з особою по телефону, електронній пошті або чату, якщо це більше зручно, і пояснить все більш детально.

Ми хочемо наголосити, що ми працюємо на комісії за успіх, що означає, якщо повернення податків не отримано - людина, яка заповнила реєстрацію, не повинна нам нічого платити. Отже, якщо немає повернення податків - немає оплати.

RT Tax має понад 20 років досвіду подання декларацій про доходи в 9-ти країнах Європи, а також США. Вони готові допомогти кожному українцеві, який працює за кордоном, отримати повернення переплачених податків та скористатися іншими вигодами, які доступні в рамках їхніх законних прав.