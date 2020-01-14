Нові можливості та старі загрози: що змінилось у відносинах України та ЄС

"Європа і Україна у 2020 році – нові можливості, старі загрози". Під таким гаслом у місті Жешув (Польща) 4-5 лютого відбудеться черговий, вже тринадцятий Форум Європа–Україна.

"Європейська правда" буде інституційним партнером заходу.

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2019 рік і в Україні, і в Європейському Союзі став роком виборів. Від кінця травня в Україні працює новий президент, а від 29 серпня – нові парламент та уряд. В Європейському Союзі після виборів до Європарламенту сформовано нову Європейську комісію, котра розпочала свою роботу в листопаді.

Яким чином ці зміни можуть вплинути на темпи "європеїзації" України у 2020 та наступних роках?

Це тема для серйозної розмови. Щоб відповісти на це питання, спершу потрібно проаналізувати ефективність вжитих заходів для зміцнення позицій України на європейському континенті та реформування її економіки.

У такому контексті слід подумати та відверто порозмовляти на тему досягнень та недоліків як з європейського, так і з українського боку у різних сферах, що мають стосунок до зміцнення відносин та зв'язків.

На початку лютого 2020 року вже можна оцінити перші дії нової влади в Києві. Побоювання того, що відбудеться відхід від реформ і курсу на Захід, не підтвердилися.

Навпаки, відбулося значне прискорення роботи над законами, які чекали на ухвалення роками. Зокрема, це стосується економічних норм.

Звичайно, спостерігачі із західної частини Європи позитивно помічають явні ознаки відновлення української економіки та зміцнення економічної та політичної співпраці із західними країнами. Однак також розуміють, що для успіху потрібен стратегічний план та системність дій.

Чи нова влада має таку далекосяжну стратегію та системний підхід у своїй політиці? В багатьох залишились сумніви.

Темою для дискусій та роздумів є також питання щодо підтримки України країнами Заходу. Багатьом вона здається недостатньою.

Чи Європейський Союз та Сполучені Штати зробили все можливе заради досягнення миру на сході України? Про те ж саме можна запитати і щодо санкційної політики країн Заходу стосовно російського агресора.

Форум Європа–Україна має свою багаторічну традицію. Його організатором є варшавський Інститут східноєвропейських досліджень, засновник Економічного форуму в Криниці, відомого як "центральноєвропейський Давос". Співорганізатором Форуму є правління Підкарпатського воєводства.

Серед партнерів заходу – Польсько-Українська господарська палата, котру очолюють колишні міністри економіки обох країн. Інші партнери – це державні та неурядові установи, престижні вищі навчальні заклади та відомі аналітичні центри.

Протягом останніх років на Форумі Європа–Україна виступили багато відомих особистостей, у тому числі міністри, парламентарі, представники українських та європейських регіонів, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та установ ЄС, науковці та бізнесмени. Учасники конференції представляють різні країни.

На Форум також приїжджають численні учасники з держав Центральної та Західної Європи. Всіх разом – сподіваємось – буде не менше 800 осіб.

Цьогоріч організатори також очікують на приїзд групи українських урядовців, парламентарів і представників місцевого самоврядування з областей, найбільш зацікавлених у польсько-українській співпраці та європейській інтеграції. Важливо буде почути думки представників нової української провладної команди щодо перспектив успіху їхнього політичного курсу.

Заплановано проведення двох пленарних сесій. Перша з них буде присвячена місцю країн Східної та Центральної Європи на політичній та економічній карті континенту. Друга сесія має відповісти на питання про баланс змін за 30 років від падіння комуністичної системи.

Окрім того, під час ХІІІ Форуму Європа–Україна організатори планують провести більше ніж 40 панельних дискусій, які будуть розділені на тематичні блоки: бізнес, інвестиції та економіка, європейська інтеграція та реформи, міжнародна та безпекова політика, а також суспільство, освіта та "молодіжна" політика та співпраця. Говоритимемо також про нові ініціативи в українсько-польських взаєминах.

В економічному блоці конференції найцікавіші дискусії стосуватимуться результатів договору про асоціацію та вільну торгівлю поміж Україною та ЄС, енергетичної безпеки, перспектив подальшого зменшення бар'єрів та обмежень в економічній співпраці. Обов’язково будуть дискусії про розбудову інфраструктури для транспорту, перспективи змін в українському сільському господарстві, побудову інноваційної економіки, перспективи збільшення іноземних інвестицій в Україну тощо. Важливою, особливо для поляків, буде дискусійна панель про українську трудову міграцію.

Частина Форуму, присвячена міжнародній політиці, відповість, зокрема, на питання, чи може бути можливим і коли подальше розширення Європейського Союзу, як відновити у світі повагу до міжнародного права, як протистояти загрозам з боку Російської Федерації та протидіяти російській пропаганді, як зміцнити співпрацю країн ініціативи Тримор’я з Україною тощо. Будуть також проведені дискусії про майбутнє українських Донбасу та Криму.

В низці безпекових дискусій обговорюватимуть питання регіональної військової співпраці НАТО на східному фланзі, безпека в чорноморському басейні. Ключовим є відповідь на питання, як міжнародна спільнота може допомогти Україні припинити конфлікт із Москвою.

Щодо питань розвитку суспільства та його участі в міжнародній співпраці організатори пропонують провести дискусії про місце національних меншин та діаспор у цьому процесі, можливості розвитку туризму, програми співпраці молоді, зміцнення позиції жінок у суспільному та політичному житті, спільних проєктів у медіапросторі та культурі. Буде також час, щоби підняти тему регіональної співпраці, зокрема в Карпатському макрорегіоні та в рамках тристоронньої програми співпраці Польща – Україна – Білорусь.

Невід’ємною складовою XIIІ Форуму Європа–Україна стане міжнародна виставка "Східний ярмарок".

У ній візьмуть участь компанії, які планують встановити або розширити ділову співпрацю в регіоні Центральної та Східної Європи. Минулого року учасниками ярмарку були понад 130 компаній з Польщі, України, Молдови, Румунії та Угорщини. Сподіваємося, що цей захід не лише надасть можливість представити пропозиції фірм, а й стане шансом на поглиблення співпраці між ними.

Взяти участь у Форумі можна за допомогою електронної реєстрації на інтернет-сторінці. Організатори конференції щиро запрошують гостей з України до участі у заході.