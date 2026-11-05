На протестах у Парижі освистали кандидата в президенти Глюксманна – він покинув демонстрацію

Кандидат у президенти Франції від соціал-демократів Рафаель Глюксманн покинув масові демонстрації після того, як інші протестувальники не були раді його бачити.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Політика натовп зустрів свистом і вигуками "Глюксманн нам не товариш". Втім, інші присутні зааплодували і вигукували "Рафаеля в президенти".

"Якщо є політичні активісти, які вороже налаштовані до нашої присутності, мені байдуже", – сказав Глюксманн.

Проте, після того, як політика заблокував натовп, він покинув демонстрацію.

Як повідомляли раніше, Рафаель Глюксманн стане кандидатом від лівоцентристів на президентських виборах у Франції 2027 року після переконливої перемоги на праймериз в неділю, 12 жовтня. Тоді він забезпечив собі абсолютну більшість із 66% голосів.

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, по всій Франції проходить третя хвиля масових протестів. Зокрема, марші проти низьких зарплат пройшли у 73 містах, повідомляють профспілки. У деяких містах уже є інформація про поранених та заарештованих.

Раніше в уряді обіцяли не допустити повторення ситуації з протестами 17 жовтня, які переросли у сутички, насильство та мародерство.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.