Після пандемії: що має стати новим пріоритетом у виконанні Угоди про асоціацію

Пандемія стала викликом для всіх сфер життя. Не є винятком і євроінтеграція.

Нові виклики, з якими зіткнулася Україна, на практиці показали, наскільки важливим для нашої країни є доступ до єдиного цифрового ринку ЄС.

Що це нам дасть?

Безпека. Зараз, у зв’язку з карантином, багато хто стикнувся з проблемою підпису і оформлення паперових юридично значущих документів, адже фізично зустрічатися, щоб підписати з десяток документів, не так-то й легко. Багато хто, як і я в тому числі, відмовляється зараз це робити.

В такій ситуації гостро постає необхідність використання електронних засобів для підписання юридично значущих первинних документів. Цей спосіб надасть змогу громадянам і бізнесу оформляти безліч документів онлайн. Ми лише на початку цієї дороги, адже податкові органи приймають без проблем лише податкову звітність юридичних та фізичних осіб.

Проте такої чіткості нема, коли йдеться про підписання договорів між різними сторонами, адже невідомо, чи податкові органи визнають саме ці електронні документи.

Стимулювання розвитку цифрової економіки. Наразі, коли нам доведеться долати економічні наслідки після поширення коронавірусу, нам може в цьому дуже допомогти стимулювання розвитку цифрової економіки, яка включає в себе активний розвиток електронної торгівлі та електронної комерції.

Я думаю, що більшість із нас практикував себе в електронній торгівлі, коли замовляв різні товари на європейських сайтах відомих брендів. Але ця покупка є легкою, якщо вона не перевищує суму 100-150 євро в залежності від типу продукту.

Якщо ми хочемо купити щось дорожче – ми зіткнемося із сильною митною бюрократією, яка значно ускладнює такі покупки. Якщо ми спрощуватимемо електронну торгівлю між Україною та ЄС, ми будемо дуже стимулювати український малий і середній бізнес, якого цікавить або вихід на європейський ринок, або доставка елементів для власного виробництва із ЄС.

Також ми ставатимемо більш привабливими для європейських інвесторів.

Відкриття ринку. Європейські інструменти передбачають можливість для українського громадянина створити компанію в ЄС в один клік. Те саме зможе зробити громадянин ЄС в Україні. Це теж допоможе нашій економіці стати більш привабливою для європейських інвесторів, а це потенційно означає збільшення робочих місць.

Так само це дасть змогу дрібним українським виробникам легше заходити на ринок ЄС. Адже європейський цифровий ринок – це не лише про спрощення бюрократичних процедур, а й про доступ до європейських фінансових послуг.

Цими перевагами давно користується великий бізнес, а малому бізнесу набагато складніше долати цей бар’єр.

Свобода бізнесу, яка надасть змогу українським та європейським компаніям вільно здійснювати транскордонні платежі і не збирати всі ті документи, які зараз збирають українські компанії для платежів за кордон.

Також це стосується укладання контрактів та виставлення рахунків в електронній формі між українськими та європейськими компаніями.

Усе це може дати підтримку малому і середньому бізнесу в Україні, а також привабить європейських інвесторів.

Там, де мінімально задіяний людський фактор, а замість людей працюють цифрові технології, ми зможемо досягати значних результатів. Також ми підвищуватимемо безпеку громадян, адже вони будуть здійснювати менше фізичних контактів.

Інтеграція до єдиного цифрового ринку ЄС є реальною. Важливу роль тут відіграє парламент, адже нам необхідно ухвалити низку рамкових законодавчих актів, які запровадять європейські правила в цій сфері.

Вони стосуються електронних комунікацій та роботи регулятора в цій сфері, електронної комерції та митного і податкового регулювання в частині роботи з електронними документами.

Саме тому цьому пріоритету зараз необхідно приділити найвищу політичну увагу. Оскільки він тісно пов'язаний і з роботою митниці, і з торгівлею товарами та послугами, що є ключовими секторами в Угоді про асоціацію.

Фокус на цифровому ринку принесе нам дуже швидкі економічні вигоди, а на додачу – стимулюватиме реформи в суміжних сферах Угоди про асоціацію.

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