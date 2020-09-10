Євроінтеграція на залізниці: що змінить прихід приватної тяги до України

Найочікуваніша подія цієї карантинної осені – щорічний саміт Україна-ЄС, запланований на 1 жовтня.

Ми у Міністерстві інфраструктури, звісно, не лишаємося осторонь, продовжуючи євроінтеграційні зміни на різних напрямах, включаючи залізничний. Адже одним із зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом є розвиток конкурентного ринку залізничних перевезень.

Зміни, які мають відбутися, включають ліквідацію монополії "Укрзалізниці" та створення рівного доступу до залізничної інфраструктури.

Проте повноцінне відкриття такого ринку, на жаль, наразі заблоковано у Верховній раді – досі не прийнятий відповідний законопроєкт "Про залізничний транспорт України", що визначатиме базові засади функціонування такого ринку.

Тому ще навесні, не чекаючи на схвалення цього закону, ми у Мінінфраструктури започаткували експериментальний проєкт із допуску приватних локомотивів до роботи на окремих маршрутах на залізничних коліях загального користування. Тоді при відомстві розпочала роботу Комісія з відбору учасників цього експериментального проєкту.

Про таку ініціативу бізнес просив і чекав на неї близько двох років.

І я дуже радий, що нам вдалося розпочати цей проєкт, адже саме з його допомогою ми ще до набрання чинності необхідним законом зможемо протестувати функціонування ринку залізничних перевезень в умовах роботи декількох залізничних перевізників.

Також це дозволить відпрацювати технічні та технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури та дослідити ризики в організації безпеки руху під час експлуатації приватних поїздів на залізничній мережі загального користування.

Зараз, у рамках цього експерименту, ми обираємо суб’єктів, які потенційно хочуть здійснювати перевезення на таких коліях. І першого учасника вже визначено. Це ТОВ "Українська локомотивнобудівна компанія", що здійснюватиме курсування приватних локомотивів одразу на дев'ятьох дільницях залізниці на Західній Україні.

Крім цього, днями я мав зустріч із послом Литви в Україні Вальдемарасом Сарапінасом, який запевнив, що литовська сторона і литовські перевізники теж зацікавлені взяти участь у цьому проєкті. І це не може не тішити.

(Від редакції: міністр не назвав компанії, які зацікавлені у доступі до нових можливостей в Україні; втім, нещодавно була опублікована інформація про розвиток компанії BGS Rail, що є "дочкою" литовської Baltic Ground Services – до її ради директорів увійшов американський дипломат Курт Волкер)

Як забезпечити, щоби тимчасова схема відповідала зобов’язанням України за Угодою про асоціацію?

Для цього кожен перевізник-учасник експерименту, визначений і схвалений Комісією, має відпрацювати:

- підготовку системи управління безпекою на підприємстві (відповідно до Директиви ЄС 2004/49);

- сертифікацію та оцінку відповідності локомотивів (згідно з Директивою ЄС 2008/57);

- процес замовлення пропускної спроможності залізничної інфраструктури, так званий "продаж ниток графіку" (відповідно до Директиви ЄС 2001/14);

- і, звісно, процеси техобслуговування рухомого складу. Це – обслуговування у складі поїзда, періодичне техобслуговування та ремонти локомотивів.

Водночас "Укрзалізниця" як єдиний оператор залізничної інфраструктури теж має зобов'язання. Це відпрацювання процесу продажу ниток графіку, організація безпеки руху при експлуатації приватних поїзних формувань на залізничній мережі загального користування і контроль технологічних процесів управління рухом поїздів в умовах декількох перевізників.

Головна мета, яку ми переслідуємо – це ліквідація дефіциту тяги та монополії "Укрзалізниці", але при цьому збереження балансу між тим, щоб захистити її інтереси як перевізника, і задовольнити інтереси бізнесу як вантажовідправника.

Це має бути акуратний і дуже продуманий перехід, адже,

демонополізуючи ринок, ми можемо спричинити завелику конкуренцію на ньому і втратити один із найприбутковіших напрямів "Укрзалізниці" – вантажні перевезення.

Щоб не було такого негативного сценарію, політика у цьому питанні має бути максимально зваженою. І все ж ми наважилися і будемо це робити. І я вдячний всім учасникам ринку, хто проявляє зацікавленість та долучається до цього відбору.

Усі результати експерименту із допуску суб'єктів приватної тяги ми врахуємо під час розробки підзаконних актів для імплементації майбутнього закону, який, звісно ж, також має відповідати Угоді про асоціацію.

Це і питання доступу до ринку (вимоги до заявників під час отримання ліцензії та сертифікатів безпеки), і гарантування на державному рівні рівного доступу до залізничної інфраструктури, і контроль організації безпеки руху при експлуатації приватних поїздів на залізничній мережі загального користування.

Дорогу подужає той, хто йде до своєї мети. Тому я впевнений, що нам все вдасться.

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