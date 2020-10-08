Brexit як шанс для експорту: що дасть Україні ЗВТ із Британією

8 жовтня у Лондоні прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Володимир Зеленський підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Що це означає для українського бізнесу та торгово-економічних відносин?

Згідно з британським держстатом, минулорічний обсяг торгівлі між двома країнами становив 1,12 млрд фунтів. Але при цьому спільна аграрна політика ЄС обтяжувала Велику Британію, адже Сполучене Королівство, на відміну від багатьох інших великих країн ЄС, є імпортером харчових продуктів, а не їхнім експортером.

Саме тому підписання угоди допоможе Британії подбати про свою харчову безпеку - британські споживачі виграють від більшого вибору горіхів, меду, фруктів, овочів, курятини, олійних продуктів гарної якості та за доступною ціною.

А українські виробники продуктів харчування зможуть на рівних конкурувати на британському ринку з виробниками з країн ЄС.

На додачу британські виробники зможуть більше продавати свого сільськогосподарського обладнання українським фермерам. Крім того, відкриваються нові можливості у сферах енергетики, аерокосмічної та автомобільної галузей, машинобудування.

Важливо зазначити, що Угода повністю базується на положеннях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Так, 98% всіх українських товарів матимуть вільний доступ на ринок Великої Британії. Україна отримає додаткові та кращі умови доступу до ринків ЄС та Британії.

Одночасно кількість товарів, щодо яких діють тарифні квоти, не змінилася.

Тобто йдеться про фактичне збільшення безмитних тарифних квот для України. До існуючої квоти ЄС, яка залишилися незмінною, додалася й британська.

На всі квотовані товари збільшення складатиме в діапазоні від 13 до 20%.

Беручи до уваги, що Україна зараз працює над переглядом Угоди про асоціацію із ЄС, а Велика Британія має домовитися про свої взаємовідносини із ЄС, сторони визначили, що перегляд Угоди відбудеться вже за два роки.

Разом із президентом до Лондона літала українська делегація, яка працювала над різними сферами двосторонньої співпраці. Так було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством фінансів України та Британською агенцією з експортного фінансування щодо виділення Україні експортних кредитів та гарантій на суму 2,5 млрд фунтів для реалізації спільних українсько-британських проєктів у сфері оборони, охорони здоров’я, сільського господарства та енергетики.

Відтепер проєкти, де британська частка становить 20%, можуть подаватися на кредитне фінансування до Британського агентства.

Крім того, президент зустрівся із лордом-мером лондонського Сіті, що може стати початком переговорів щодо допомоги фінансової частини Лондона у запуску Kyiv City, проєкту фінансової інфраструктури столиці. Це може бути перспективним напрямком, беручи до уваги те, що багато лондонських фінансових установ аутсорсять свою IT-підтримку та бекофіси в Україні.

Цікавим було спілкування президента, міністра фінансів та голови НБУ з інвесторами в українські євробонди та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Очевидно, що інвесторів цікавили наша співпраця із МВФ, макроекономічна стабільність та політика НБУ. У цьому контексті, сподіваюся, не залишилися поза увагою дії Богдана Данилишина, голови ради НБУ, чия позиція, на думку багатьох інвесторів, є деструктивною, а дії суперечать національним інтересам України.

Чи зміг донести президент Зеленський своє бачення майбутнього України до інвесторів?

На відміну від інвесторів в українські державні чи корпоративні бонди, прямі інвестори є більш вимогливими. Для них найважливішими залишаються верховенство права, відсутність корупції та незалежні судові органі, які є гарантією безпеки інвестицій в Україну. Саме тому обсяг прямих іноземних інвестицій із Великої Британії в Україну складає лише 1,6 млрд фунтів (для порівняння, у Польщу - 10 млрд).

Сподіваємося, що підписання Угоди про стратегічне партнерство дасть поштовх новим британським інвесторам зайти в Україну.

Своєю чергою низка українських компаній змогли залучити інвестиції через розміщення своїх акцій на Лондонській фондовій біржі. Серед найбільших варто виокремити MHP SA - Миронівський хлібопродукт, AvangardCo Investment Public та Ferrexpo Plc.

Однією з перешкод для пожвавлення двосторонніх відносин є жорсткий візовий режим з боку Великої Британії. На жаль, цього разу проблема не була вирішена. Проте це питання залишається на порядку денному. Сподіваємося, що під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії до Києва, візовий режим для українців буде значно лібералізований або повністю скасований.

Багато інших питань так само потребують подальшого опрацювання на двосторонньому рівні. Та беззаперечним є той факт, що підписання Угоди є важливим етапом на шляху поглиблення та розширення відносин України та Великої Британії.

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