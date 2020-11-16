Не лише через Крим: чому для Зеленського важливе обрання Санду президентом Молдови

Вчора у Республіці Молдова відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого переконливу перемогу здобула Мая Санду.

Президент України Володимир Зеленський не лише одним із перших глав держав привітав Маю Санду з обранням, але й сьогодні вранці провів з нею окрему телефонну розмову.

Оперативність привітання та відкритість до діалогу не є випадковими. Адже йдеться про державу-сусіда, з якою Україна має понад 1200 км спільного кордону, у якій проживають понад 180 тисяч українців.

Насправді Володимир Зеленський та Мая Санду особисто знайомі ще з липня 2019 року. Тоді вона як прем’єр-міністр Республіки Молдова відвідувала Київ. Ще відтоді між ними склалися теплі відносини. А я зазначу, що іще тоді, під час минулорічних переговорів, ми побачили конструктивний підхід Маї Санду, її відкритість до поглиблення добросусідських та партнерських відносин з Україною.

Тому її обрання саме президентом особливо вагоме.

Адже з відомих причин упродовж останніх років двосторонній діалог між Україною та Молдовою значно уповільнився, а контакти на рівні глав держав взагалі були поставлені на паузу.

Крим – це Україна. Цей факт безсумнівний, і це принципово для нашої держави та особисто для президента Зеленського. Відтак, перемога Маї Санду є важливою з точки зору фіксації незмінності політики Кишинева щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Обрання Санду – це також підтвердження незмінності європейського вибору Молдови, її руху в напрямі європейських реформ. Тут наші підходи повністю збігаються. Зокрема, Україна та Молдова, поряд із Грузією, є найактивнішими учасниками ініціативи ЄС "Східне партнерство".

І добре, що Молдова залишатиметься такою і надалі.

Врешті, очевидна перемога Маї Санду має значення з точки зору безпеки і стабільності як у Молдові, у нашому регіоні, так і на європейському континенті в цілому. Щиро сподіваємося, що побоювання відносно можливих заворушень у Молдові, у тому числі інспірованих ззовні, не підтвердяться. Це дуже важливо, зокрема, з урахуванням поточного розвитку ситуації в Білорусі та нещодавнього загострення нагірно-карабаського конфлікту.

Таким чином, результати президентських виборів у Молдові відкривають вікно можливостей для справжнього перезавантаження українсько-молдовського партнерства.

Перш за все, йдеться про активізацію політичного діалогу на рівні глав держав – тож ми маємо зробити такий діалог постійним. Наприклад, можливо, варто спільно з молдовськими партнерами розглянути варіант започаткування щорічних зустрічей у форматі Президентської ради.

Також слід об’єднати зусилля задля відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці, що зазнала негативного впливу пандемії коронавірусу. З цією метою необхідно ініціювати проведення чергового засідання міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Переконаний, що співголова української частини комісії, віцепрем'єр Олексій Резніков зможе вже найближчим часом узгодити модальності такого засідання з молдовським колегою.

Ми також відкриті до реалізації інфраструктурних проєктів. Комплекс питань тут відомий, треба діяти швидко.

Загалом спектр перспективних напрямів взаємодії наших держав – дуже широкий. Крім того, на порядку денному є низка актуальних питань, які накопичувалися роками, у тому числі за попередньої влади, як у Молдові, так і в Україні.

Для їх предметного обговорення та віднайдення взаємоприйнятних рішень президент Зеленський вже запросив Маю Санду здійснити офіційний візит в Україну.

Ми віримо, що такий візит відбудеться на початку 2021 року, і епідеміологічна ситуація не стане на заваді нашим планам.