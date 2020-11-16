Не только из-за Крыма: почему для Зеленского важно избрание Санду президентом Молдовы

Вчера в Республике Молдова состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого убедительную победу одержала Майя Санду.

Президент Украины Владимир Зеленский не только одним из первых глав государств поздравил Майю Санду с избранием, но и сегодня утром провел с ней отдельный телефонный разговор.

Оперативность поздравления и открытость к диалогу не случайны. Ведь речь идет о государстве-соседе, с которым Украина имеет более 1200 км общей границы, где проживают более 180 тысяч украинцев.

На самом деле Владимир Зеленский и Майя Санду лично знакомы еще с июля 2019 года. Тогда она как премьер-министр Республики Молдова посещала Киев. С тех пор между ними сложились теплые отношения. А я отмечу, что еще тогда, во время прошлогодних переговоров, мы увидели конструктивный подход Майи Санду, ее открытость к углублению добрососедских и партнерских отношений с Украиной.

Поэтому ее избрание именно президентом особенно весомо.

Ведь по известным причинам в последние годы двусторонний диалог между Украиной и Молдовой значительно замедлился, а контакты на уровне глав государств вообще были поставлены на паузу.

Крым – это Украина. Этот факт несомненный, и это важно для нашего государства и лично для президента Зеленского. Следовательно, победа Майи Санду важна с точки зрения фиксации неизменности политики Кишинева по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Избрание Майи Санду – это также подтверждение неизменности европейского выбора Молдовы, ее движения в направлении европейских реформ. Здесь наши подходы полностью совпадают. В частности, Украина и Молдова, наряду с Грузией, являются самыми активными участниками инициативы ЕС "Восточное партнерство".

И хорошо, что Молдова будет оставаться такой и в дальнейшем.

Наконец, очевидная победа Майи Санду имеет значение с точки зрения безопасности и стабильности как в Молдове, в нашем регионе, так и на европейском континенте в целом. Искренне надеемся, что опасения относительно возможных беспорядков в Молдове, в том числе инспирированных извне, не подтвердятся. Это очень важно, в частности, с учетом текущего развития ситуации в Беларуси и недавнего обострения нагорно-карабахского конфликта.

Таким образом, результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для настоящей перезагрузки украинско-молдовского партнерства.

Прежде всего, речь идет об активизации политического диалога на уровне глав государств – поэтому мы должны сделать такой диалог постоянным. Например, возможно, стоит совместно с молдовскими партнерами рассмотреть вариант начала ежегодных встреч в формате Президентского совета.

Также следует объединить усилия для восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества, испытавшего негативное влияние пандемии коронавируса. С этой целью необходимо инициировать проведение очередного заседания межправительственной украинско-молдовской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Убежден, что сопредседатель украинской части комиссии, вице-премьер Алексей Резников сможет уже в ближайшее время согласовать модальности такого заседания с молдовским коллегой.

Мы также открыты для реализации инфраструктурных проектов. Комплекс вопросов здесь известен, надо действовать быстро.

В общем спектр перспективных направлений взаимодействия наших государств – очень широк. Кроме того, в повестке дня есть ряд актуальных вопросов, которые накапливались годами, в том числе при предыдущей власти, как в Молдове, так и в Украине.

Для их предметного обсуждения и поиска взаимоприемлемых решений президент Зеленский уже пригласил Майю Санду осуществить официальный визит в Украину.

Мы верим, что такой визит состоится в начале 2021 года, и эпидемиологическая ситуация не помешает нашим планам.