ЄС посилює безпеку споживачів: що зміниться для українського експорту

Євросоюз змінює умови вимоги щодо якості та безпечності продукції, і це стосуватиметься суттєвої частки українського експорту.

Від 16 липня вступає в силу новий Регламент ЄС 2019/1020 щодо ринкового нагляду за товарами, що розміщуються на ринку Співтовариства.

ЄС посилює регуляторні вимоги до низки непродовольчих товарів, що підпадають під дію гармонізованого законодавства ЄС (наприклад, іграшки, енергетична продукція, будівельні матеріали, радіообладнання, засоби індивідуального захисту тощо).

Що ж змінює новий Регламент ЄС 2019/1020 для українських експортерів?

По-перше, кожен виробник товарів, що постачаються на ринок ЄС, повинен призначити уповноважену особу (так званого "економічного оператора"), яка взаємодіятиме з європейськими органами ринкового нагляду. Це може бути імпортер товарів в ЄС, уповноважений представник виробника або постачальник фулфілмент-послуг (логістичні послуги при відвантажені замовлень з європейського складу, наприклад, у рамках електронної комерції).

Інформація про економічного оператора ЄС та його контактні дані повинні бути зазначені безпосередньо на продукції або упаковці. У разі відсутності такої інформації, імпорт та продаж товарів в ЄС може бути обмежено.

По-друге, правила ринкового нагляду тепер стосуватимуться продукції, що продається європейським споживачам через інтернет-магазини.

Якщо продукція, яка продається онлайн, постачається на територію ЄC, до неї застосовуються ті ж правила, що і до офлайн-продажу (у т.ч. стосовно наявності представника виробника у ЄС та відповідного маркування). У разі порушень при реалізації товарів онлайн, органи ринкового нагляду в ЄС можуть блокувати сторінки інтернет-магазинів.

По-третє, загальна ефективність заходів ринкового нагляду в ЄС має бути посилена, а європейські органи ринкового нагляду отримають посилені повноваження щодо контролю за продукцією.

Коштом Єврокомісії по всьому ЄС буде створено загальноєвропейські випробувальні центри/лабораторії. Органи ринкового нагляду та митні адміністрації ЄС зможуть обмінюватися між собою оперативною інформацією про випадки порушень законодавства через спеціальне ІТ-рішення.

У разі, якщо продукцію визнали невідповідною в одній країні-члені ЄС, це матиме такі ж наслідки і в інших європейських країнах.

Очікується, що ці заходи дозволять значно посилити контроль за невідповідною продукцією та не дозволити її ввезення на територію ЄС.

Щоб належним чином адаптуватися до нових правил ринкового нагляду в ЄС, українським експортерам може бути доцільним розглянути наступне:

- перевірити, чи мають вони "економічного оператора" в ЄС, який представлятиме їхні інтереси перед європейськими органами ринкового нагляду Євросоюзу. Якщо такого представника немає (або він зі Сполученого Королівства), то потрібно знайти та налагодити співпрацю з економічним оператором.

- перевірити, чи зазначено інформацію про економічного оператора на продукції, що постачається до ЄС, або упаковці до неї.

- якщо товари продаються до ЄС через Інтернет - ознайомитися з правилами ринкового нагляду в ЄС та налагодити співпрацю з європейським постачальником фулфілмент-послуг як з економічним оператором.

- оскільки новий Регламент спрямований на посилення ринкового нагляду в ЄС, то експортерам необхідно перевірити свою документацію, технологічні процеси та якісні характеристики продукції на відповідність законодавству ЄС. А також - приготуватися до посилення контролю з боку європейських контролюючих органів.

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