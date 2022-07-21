Головний союзник Путіна: як газове лобі ЄС діє проти України

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентує план зі зменшення споживання газу у ЄС. Брюссель, 20 липня 2022 року

20 липня Брюссель нарешті почав вживати системні заходи для скорочення попиту на газ у Європі.

Згідно з оприлюдненими комюніке "Збережіть газ для безпечної зими" та "Європейським планом скорочення попиту на газ", Єврокомісія встановлює ціль скоротити використання газу у Європі на 15% до наступної весни.

Зменшення споживання газу завчасно перед холодною порою року є критично важливим для безпеки постачання у Європі, особливо для захисту вразливих домогосподарств, які можуть зіткнутися з різким здорожчанням платіжок та навіть опинитися в холоді через те, що не можуть дозволити собі належне опалення.

Крім того, важливо зробити внесок у перемогу України, обмеживши доходи режиму Путіна.

Але у пропозиції Єврокомісії не вистачає головного – чітко визначеного плану скорочення промислового споживання газу.

План Єврокомісії пропонує країнам членам ЄС низку заходів для завчасного скорочення споживання газу, що необхідно зараз для забезпечення наповнення сховищ газу та створення достатніх запасів на зиму 2022-2023.

Ця зима очікувано буде найскладнішою для Європи, а загроза з боку РФ повністю зупинити постачання газу є цілком реальною.

У пропозиціях Єврокомісії окреслено необхідність завчасних заходів для обмеження та скорочення споживання газу в усіх сферах, а також рекомендації щодо інформаційних кампаній для населення.

Зокрема, встановлюються обов’язкові вимоги зі скорочення енерговитрат на опалення та кондиціонування громадських будівель.

Але також є тривожні сигнали щодо широких можливостей впливу промислових лоббі на прийняття рішень та формування конкретних політик зі скорочення споживання газу на національному рівні.

План Єврокомісії пропонує дуже "гнучкий" підхід щодо пріоритету промисловості у доступі до газу, що фактично означає "зелене світло" для промислових лоббі.

Це дуже небезпечно, оскільки це ставить під питання дієвість усього плану обмеження споживання газу в ЄС: влітку промислові підприємства є основними споживачами - населення та центральне опалення зараз газ споживають по мінімуму.

Тому сьогодні темпи заповнення газових сховищ в ЄС та формування достатніх запасів на зиму залежать головним чином від того, чи знизить європейська промисловість своє споживання зараз та у найближчі місяці, бо можливості імпорту газу з альтернативних до РФ джерел постачання є обмеженими та переважно задіяні на максимум.

Згідно з економічним аналізом, наведеним у комюніке Єврокомісії, хімічна промисловість, виробництво скла та кераміки разом відповідають за половину всього споживання газу промисловістю.

При цьому, ці галузі створюють лише 10% промислової доданої вартості ЄС.

Водночас, ті галузі промисловості, де зайнято половину виробничої робочої сили та які є вагомими з точки зору збереження робочих місць і дають найбільший ефект для економіки, споживають всього 10% газу.

Отже, тези про те, що без російських поставок у ЄС наступить економічний колапс і вся промисловість у Європі зупиниться через дефіцит газу, є як мінімум перебільшенням.

Найгучніше ці тези лунають від правоцентристських політиків та представників промислових асоціацій – запеклих газових лобістів.

Підхід, запропонований Єврокомісією у представленому плані, відкриває широкі можливості для лобістів промисловості, які будуть тиснути на національні уряди – саме вони відповідальні за імплементацію плану обмеження споживання газу.

Лобісти будуть відтягувати прийняття рішень та розповідати, чому вони не можуть скоротити споживання газу і чому їхня продукція є "критично важливою", а також – чому їм треба надати преференції чи якусь державну підтримку, включити в список "критичних споживачів газу", які у разі дефіциту мають отримувати доступ до обмежених постачань та резервів газу.

На жаль, критичний аналіз плану показує, що Єврокомісія знову поставила інтереси промислових корпорацій над загальносуспільними інтересами, задекларованими цілями ЄС та над життям українців.

Ми не здивуємося, якщо, наприклад, виробники алкогольних напоїв, нездорової їжі у пластиковій упаковці та тютюнова промисловість також потраплять до національних планів скорочення попиту як постачальники "продуктів першої необхідності" і їм буде дозволено продовжувати перетворювати газ на власні прибутки за рахунок усіх інших.

Щоб запобігти цьому, газоємне виробництво товарів, які не є речами першої необхідності, багато з яких фактично слід було давно припинити виробляти заради здоров’я населення та захисту довкілля (як-от виробництво одноразового пластику), має бути під пильною увагою в кожній державі-члені ЄС, а рішення щодо газових обмежень мають прийматися із залученням громадськості та науковців, а не промислових лобістів.

Тим. хто збирається це робити – лобіювати проти скорочення споживання газу промисловістю – краще ніколи не ступати на українську землю.

Газових лобістів слід вважати за поплічників Путіна та приймати їх відповідно.

Підготовка до цієї зими є справжнім тестом на гідність для європейських урядів та індустрій.

Якщо вони не забезпечать реальне та значне скорочення промислового попиту на газ, а натомість будуть інвестувати свої зусилля у збереження залежності від викопного палива, вони знищать суспільну довіру – як власних громадян, так і українців.

У цей час, коли в Україні вирує війна, оплачена експортом російського викопного палива, а Путін використовує подальші поставки газу як зброю, Європа гостро потребує послідовного лідерства та узгоджених дій з боку урядів, а також відповідальної поведінки бізнесу.

Щоб надійно підтримувати Україну у цей критичний час, Європа повинна серйозно та структурно вирішувати проблему своєї залежності від викопного палива в усіх секторах, щоб повністю припинити годувати путінську військову машину.

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