Чому західні уряди мають повністю перекрити постачання нафтогазових технологій до РФ

Західні компанії у сфері видобутку нафти і газу постачали Росії бурове та інше обладнання на мільйони доларів протягом багатьох місяців після повномасштабного вторгнення в Україну, допомагаючи підтримувати ключову частину економіки країни-агресора попри санкції. Це виявило розслідування, опубліковане Associated Press 18 липня.

При цьому прибутки від експорту нафти і газу забезпечували понад 45% надходжень федерального бюджету Росії у 2022 році.

Згідно з аналізом витоку даних російської митниці, протягом року після вторгнення, Росія імпортувала понад 5500 поставок обладнання та комплектуючих на суму понад $200 млн від п’яти провідних американських компаній у секторі нафтових технологій, очолюваних SLB, Baker Hughes і Halliburton, які також мають підрозділи в Європі. SLB є найбільшою з них, маючи ринкову капіталізацію близько $81 млрд.

Продовжуючи підтримувати російську нафтогазову галузь, яка забезпечує майже половину доходів федерального бюджету Росії, західні компанії тривалий час після початку вторгнення допомагали Кремлю у фінансуванні війни.

Західні виробники постачали обладнання та надавали послуги РФ для будівництва та обслуговування свердловин.

Найбільший постачальник нафтогазового обладнання в Росію – SLB (Schulberger), отримавши запит від Associated Press на остаточний коментар до розслідування і дізнавшись про майбутню публікацію, через два дні оголосив про припинення поставок технологій і обладнання до Росії з усіх підрозділів SLB по всьому світу.

SLB, найбільший у світі нафтопромисловий підрядник зі штаб-квартирами в США та Європі, безперервно працював у Росії протягом 2022 року та першої половини 2023 року. Митні дані показують, що Росія імпортувала 3279 одиниць товару з SLB у рік після вторгнення на суму майже $60 млн. Найдорожчою статтею стала система моніторингу нафтових свердловин за $3,5 млн.

Наприкінці 2022 року компанія прийняла 70 нових співробітників, у тому числі для обслуговування "Газпрому" та "Роснєфті". Корпоративні документи показують, що російський бізнес SLB дещо зріс у 2022 році, до 6% від загальносвітового доходу компанії, порівняно з 5% у 2021 році.

У квітні 2023 року Національне агентство із запобігання корупції внесло SLB до списку міжнародних спонсорів війни, який надсилає потужний сигнал, спрямований на стримування банків, інвесторів і клієнтів від ведення бізнесу з компаніями, які все ще працюють у Росії.

Згідно з тими ж митними даними, від Baker Hughes Росія імпортувала 712 товарів на суму майже $121 млн і 1399 товарів від Halliburton на суму майже $20 млн. Цифри не включають вартість робіт, виконаних співробітниками компаній або підрядниками в Росії. Наприклад, у SLB станом на лютий 2023 року в Росії було 9 тисяч співробітників. На відміну від SLB, Baker Hughes та Halliburton наразі не віднесені до міжнародних спонсорів війни.

Незалежно від того, чи було продане ними нафтогазове обладнання в заборонених списках, чи ні, як вказали опитані Associated Press експерти, воно було життєво важливим для Росії.

Багато з російських нафтових родовищ майже вичерпані, розташовані на великих глибинах, у вічній мерзлоті або у відкритому морі, тому їх експлуатація вимагає спеціального обладнання та досвіду, які мають західні фірми.

Аднан Ватансевер, спеціаліст із російської політичної економії в Королівському коледжі Лондона та колишній консультант Міністерства енергетики США, сказав, що Росія не має технологій чи досвіду, щоб самостійно розробляти старі або складні родовища, які розташовані в морі чи в Сибіру. Китай міг би бути потенційним постачальником цих послуг та обладнання, але не володіє ними.

На думку експерта, якби усі західні нафтосервісні компанії пішли, це б зашкодило російській економіці більше, ніж вихід великих енергетичних компаній зі спільних підприємств. Російські компанії все ще можуть знайти ринок для своєї сирої нафти, навіть якщо такі великі компанії, як Exxon, Shell та BP не купуватимуть її.

Але за розрахунками Ватансевера, виробництво нафти в Росії значно впало б без обладнання та досвіду західних компаній.

Наслідки розслідування Associated Press доводять, що позитивні зміни можливі, але вони повинні відбуватися не через тиск громадськості та медіа, а з політичної волі західних лідерів, які могли б реально допомогти Україні перемогти у війні, повністю запровадивши нафтове ембарго та вторинні санкції проти Росії.

Міжнародні санкції щодо РФ мають бути повними, а не половинчастими.

Санкції мають сприяти демонтажу російської індустрії викопного палива, а не підтримувати її на плаву.

Від початку російського вторгнення у 2022 році ми вимагаємо припинення війни шляхом скорочення російського експорту викопного палива через всеосяжне та повне ембарго. З лютого 2023 року Razom We Stand виступає за введення вторинних санкцій щодо постачальників обладнання та послуг для російської нафтогазової галузі.

У квітні 2023 року з такими вимогами до Європейської комісії офіційно звернувся комітет з енергетики та комунальних послуг Верховної Ради України в офіційному листі, приділивши особливу увагу технологіям і послугам, які дозволяють Росії розширювати експорт скрапленого природного газу.

Політичні лідери США та ЄС нарешті мають визнати, що і доходи від експорту, і обсяги видобутку російської нафту і газу повинні невпинно скорочуватися – заради миру, заради захисту демократії та для протидії кліматичній кризі, спричиненій глобальною залежністю від викопного палива.

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