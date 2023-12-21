Чому Україна має додатково підняти тютюнові акцизи, щоб виконати вимогу ЄС

У ці історичні дні, коли Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, важливо пам’ятати, що попереду ще багато роботи на шляху гармонізації нашого законодавства до вимог Євросоюзу.

Зокрема, Україна досі не досягла мінімального рівня акцизного податку на тютюнові вироби, який встановлює Директива 2011/64/EU — 90 євро на 1000 сигарет.

До речі, Єврокомісія вже розглядає підвищення мінімальної акцизної ставки до 180 євро на 100 штук.

Процес вже був запущений — з 2018 року в Україні працює семирічний план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку, що мав на меті у 2025 році вийти на виконання вимог ЄС. Та через процеси девальвації, зокрема, викликані війною, досягти запланованого показника не вдасться. У 2025 році акциз на сигарети досягне лише 70 євро.

Назріває очевидна необхідність запровадити позапланове підвищення акцизу, аби до 2025 року таки досягти рівня ЄС.

Таке рішення сприятиме зменшенню поширеності куріння і, як наслідок, зниженню тиску на видатки системи охорони здоров’я України.

Окрім того, підвищення акцизу на тютюнові вироби дозволить суттєво поповнити державний бюджет та отримати додаткові ресурси для протистояння російській агресії.

Для досягнення вимог Директиви 2011/64/EU фахівці експертної громадської організації "Життя" розробили "Аналітичну довідку щодо можливостей підвищення акцизу на тютюнові вироби для досягнення вимог Директиви 2011/64/EU до 2025 року".

Експерти пропонують підвищити акциз у два етапи: у 2024 році додатково до запланованих 20% ще на 20% (в сумі на 40%), а у 2025 році — на 35% (до планового підвищення на 20% додаємо 15%).

Таким чином вже у 2025 році вдасться досягти рівня ЄС — 90 євро за 1000 сигарет.

Пропоновані зміни до ставки акцизного податку у 2024-25 рр.

Рік Ставка мінімального акцизного зобовʼязання згідно з чинним планом, грн + планове підвищення, % + додаткове підвищення, % Ставка мінімального акцизного зобовʼязання з урахуванням додаткового підвищення, грн 2023 2 097,12 + 20% – 2024 2 516,54 + 20% + 20% 2 935,97 2025 3 019,85 + 20% + 15% 3 963,56

Фахівці очікують, що надходження до держбюджету від акцизів на тютюнові вироби при введенні вищевказаних додаткових ставок у 2024 році сягатимуть 77,12 млрд грн, а у 2025 році — 104,12 млрд грн.

Тобто завдяки додатковому підвищенню акцизів на тютюнові вироби для досягнення вимог Директиви 2011/64/EU український бюджет отримає щонайменше 35,8 млрд грн за 2024-2025 роки.

Структура ціни сигарет (грн за пачку 20 шт.), чинний план та додаткове підвищення

Фахівці ГО "Життя" підрахували, на скільки може зрости ціна за пачку тютюнових виробів при додатковому двоетапному підвищенні акцизу. У 2024 р. пачка сигарет медіум-класу коштуватиме 104,96 грн, а 20 штук сигарет для нагрівання (ТВЕН) — 117,60 грн. У 2025 році за пачку сигарет візьмуть 132,36 грн, а за пачку ТВЕНів — 145 грн. Кінцева вартість залежатиме від встановленої ціни виробниками та імпортерами.

Зростання ціни потягне за собою зниження доступності тютюнових виробів, особливо це стосується дітей та молоді.

За розрахунками фахівців Світового банку, зростання ціни за пачку сигарет на 10% дозволяє знизити споживання наркотичної тютюнової продукції на 6-8% у державах з низьким та середнім рівнем доходу до переліку яких входить Україна. Зараз це особливо важливо з огляду на демографічну ситуацію, що складається.

Окрім того, будуть створені умови для боротьби з рухом нелегальних тютюнових виробів з України на ринок Євросоюзу.

Адже цінова різниця є головною причиною великих потоків нелегального тютюну з України в держави ЄС, що створює образ України як невдячної країни-контрабандиста. Підвищення акцизу дозволить вирівняти ціновий розрив, що зробить нелегальний продаж тютюнових виробів з України в ЄС економічно недоцільним.

Для забезпечення ефективності акцизної політики Уряд має не допускати поширення нелегальної торгівлі тютюновими виробами. Україні необхідно ратифікувати міжнародний договір ВООЗ "Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном", який запроваджує міжнародний контроль за ланцюгами поширення тютюну та недопущення створення нелегальних мереж продажу.

Сторонами Протоколу вже стали 68 держав, зокрема усі члени ЄС. Цей документ є першим протоколом Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, яку Україна ратифікувала у 2006 році.

Нагадаю, в Україні щороку помирає 130 тисяч людей від хвороб, спричинених курінням, а держава втрачає близько 3,2% ВВП. Натомість зниження цінової доступності тютюнових виробів сприятиме збереженню людського капіталу в Україні.

Підсумовуючи, додаткове підвищення акцизу на тютюнові вироби дозволить Україні:

- виконати євроінтеграційне зобовʼязання та зобов’язання, передбачені РКБТ ВООЗ;

- отримати додаткові 36 млрд грн у держбюджет від акцизів на тютюнові вироби;

- зменшити поширеність куріння серед дітей та молоді завдяки зниженню цінової доступності;

- знизити тиск на систему охорони здоровʼя від хвороб, спричинених вживанням тютюну.

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