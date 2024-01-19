Сталий мир неможливий без справедливості та покарання. Франція допоможе, щоб це відбулося

"Європейська правда" продовжує публікацію думок іноземних послів про те, що чекає на нас у 2024 році. Ми запропонували висловити свою думку дипломатам, що представляють дуже різні держави та дипмісії.

Так, своє бачення викликів нинішнього року вже озвучили посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, посол Молдови Валеріу Ківерь, а також посол Литви Вальдемарас Сарапінас.

Настав час надати слово дипломату, який представляє країну, під час головування якої в ЄС Україна нарешті отримала європейську перспективу та кандидатський статус.

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2024 рік розпочався новою кампанією російських ударів по Україні, чи не найбільш масованих від початку війни, які спричинили незліченні збитки, а понад усе, на жаль, нові жертви.

Цей період, який мав би бути святковим, став брутальним нагадуванням про реалії цієї війни, що триває на фронті та в тилу, яка присутня повсякчас в умах і серцях українців.

Майже пів року я є послом Франції в Україні. Авжеж, це зовсім небагато. Але в Києві ми живемо ніби у прискореному часі, і я хотів би поділитися з вами деякими переконаннями, які сформувалися за час мого перебування тут.

Хочу висловити моє величезне захоплення стійкістю, яку протягом майже двох років демонструє українська нація: вона є надзвичайною і викликає загальну повагу.

Неможливо переоцінити величезні зусилля, яких докладає Україна, ведучи тотальну війну, нав’язану безжалісним агресором, водночас прискорюючи на своєму шляху до Європейського Союзу процес реформ, які торкаються всього українського суспільства і самого серця держави.

Досягнутий прогрес беззаперечний – і в цьому весь сенс рішення, ухваленого Європейською радою 14 грудня 2023 року, щодо відкриття переговорів про вступ з Україною.

Втім, самовдоволення і похвали ще не на часі, й кожен тут добре усвідомлює величезні виклики, які стоять від самого початку 2024 року.

Але Україна не сама. У неї багато друзів. Це всі країни, які поважають принципи Статуту ООН, серед яких чільне місце посідає Франція.

Хочу нагадати значущі слова нашого президента: "Підтримка з боку Франції та французького народу є непохитною і триватиме стільки, скільки буде необхідно".

І моє найперше побажання Україні та українцям – це, звичайно, перемога.

Франція твердо переконана, що доля України – насамперед європейська: моя країна підтримує шлях України до ЄС з червня 2022 року.

Україна належить до нашої європейської родини і рішуче рухається до своєї інтеграції, аби зайняти належне їй місце.

Європейський Союз справедливо розглядається українцями як вектор модернізації, процвітання та безпеки. Стати державою-членом Союзу не зводиться лише до голосування реформ у парламенті.

Цей вибір полягає у добровільній згоді на передачу суверенітету з певних питань на рівень ЄС, аби ще більш посилити свою незалежність і суверенітет.

Це вибір на користь прийняття певної кількості норм, правил і зобов’язань задля зміцнення демократії та підтримки свободи.

Отже, процес інтеграції до Союзу буде тривалим, оскільки вимагатиме продовження глибинних перетворень, які підуть на користь українській економіці та демократії.

Ключовим у цьому процесі є його прийняття всіма політичними та економічними акторами так само, як і самими громадянами.

Європейська інтеграція не є відповідальністю лише уряду чи парламенту. Це вибір і справа кожного.

Усе нові опитування громадської думки свідчать про зростання апетиту українців до Європейського Союзу.

Ця колективна прихильність є запорукою успішної інтеграції. Це прагнення до Європи є однією з їхніх найсильніших рис, а також тим, на що ми, держави-члени, спираємось у підтримці цього процесу інтеграції.

І одночасно таке прагнення до Європи зобов'язує нас, європейців. Нам також належить прийняти виклик інтеграції України, аби відповісти на очікування з вашого боку – з боку народу, який щодня нагадує нам, що свобода та суверенітет є дорогоцінними благами, за які, на жаль, доводиться платити кров’ю.

Але повернуся до військових аспектів. 2023 рік знову продемонстрував доблесть українських воїнів, їхню запеклу боротьбу та гідну захоплення мужність.

Я бачу тільки одне: Україна тримається! Вона не тільки не відступає, але й завдає чималих втрат Росії.

Україна самотужки відкрила зерновий коридор у Чорному морі. Вона доводить, якщо в цьому ще є потреба, реальність цієї війни та безмежний цинізм російського режиму, який воліє пожертвувати світовою продовольчою безпекою на користь уявних цілей війни, яку він спровокував і за яку він один несе відповідальність.

Разом з цим незаперечним успіхом мусимо визнати, що українські збройні сили потребують постійної та тривалої підтримки, щоби продовжувати та підтримувати свої військові зусилля. 2024 рік буде критичним у цьому сенсі.

Як підкреслив під час свого візиту до Києва 13 січня цього року міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне, Україна є і залишатиметься зовнішньополітичним пріоритетом Франції.

Саме в цьому полягав сенс його візиту в Україну через кілька годин після вступу на посаду – Франція продовжить підтримку української армії.

Вона очолила міжнародну коаліцію в рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG), аби працювати над посиленням вогневої міці української артилерії.

Президент Республіки Емманюель Макрон щойно оголосив про постачання українській армії нових ракет великої дальності. Також ведуться переговори між промисловцями стосовно налагодження спільного виробництва, в тому числі на території України.

Ця співпраця має принципове значення для України: вона забезпечить їй у довгостроковій перспективі постачання необхідної військової техніки. Вона також має ключову важливість для Європейського Союзу: спільні виробництва є конкретним прикладом посилення стратегічної автономії нашого Союзу.

Наша підтримка України є невід’ємною частиною зміцнення європейської оборони.

Так само встановлення справедливості і правди матиме вирішальне значення для забезпечення сталого миру в Україні.

Боротьба з безкарністю є пріоритетом для Франції, яка продовжуватиме у 2024 році зусилля, яких було докладено минулого року. Франція передала Міжнародному кримінальному суду спеціалізовані засоби для ідентифікації жертв з єдиною метою – встановити скоєні злочини та уможливити покарання винних.

Прийдешній візит президента Макрона в Україну дозволить нашим відносинам з Україною здолати нові етапи та реалізувати проєкти, які Франція та Україна вибудовують разом.

На завершення скажу про те, що найбільше вразило мене з моменту мого приїзду: життєву силу українського суспільства.

Воно сповнене енергії, воно активне і не здається, чи йдеться про громадянське суспільство, чи про солдатів на фронті, які нічим не поступаються Росії.

Його мужність є взірцевою. Більше десяти років воно бореться за те, щоби глибинно змінити Україну, зробити її більш вільною, демократичною та справедливою країною, де повною мірою поважають гідність кожного громадянина.

Українці та українки можуть пишатися поступом, якого вони досягли на цьому шляху, а також боротьбою, яку вони ведуть щодня і якій я щиро складаю шану.

Франція стоїть опліч з Україною, Україна може розраховувати на Францію.

Хай живе франко-українська дружба!