$5 млрд на транспортну сферу: які проєкти Україна презентувала у Берліні

11-12 червня 2024 року на Конференції відновлення в Берліні (URC 2024) Україна презентувала інвестиційний посібник, а ЄС запустив Інвестиційну програму для України.

Посібник містить детальний огляд ключових галузей – енергетики, транспорту та логістики, агропромислового комплексу, зеленої металургії, фармацевтичної промисловості та медицини, критичних матеріалів та IT; а також 95 інвестиційних проєктів, які потребують фінансування близько $27 млрд.

Євросоюз підписав першу гарантійну угоду на 1,4 млрд євро в рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Таким чином починається інвестиційна програма в Україні, яка сприятиме відновленню, зокрема в частині інфраструктури.

У транспортній сфері презентували 20 галузевих проєктів, це найбільша кількість, порівняно з іншими секторами.

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Завдяки URC 2024 уряд розраховує залучити у них $5,3 млрд. Для відновлення галузі потрібно щонайменше вчетверо більше – $19,4 млрд.

Через війну в умовах закритого неба Україні довелося змінити транспортну модель і значно розширити наземну логістику. На кінець 2023 року загальну пряму шкоду галузі оцінили у $33,6 млрд.

У найближчі десять років на відновлення та реконструкцію знадобиться $73,7 млрд.

Серед успішних діючих проєктів три розташовані у Львівській області (логістичні термінали М10, "Мостиська драй порт", "Мост термінал"), а також зерновий термінал компанії "Нібулон" у порту Ізмаїл та двосторонній причал "Рісойла" в порту Чорноморськ.

Нові заплановані проєкти:

- Terwin Group Руслана Шостака хоче побудувати логістичні хаби у чотирьох областях за $703 млн до 2030 року. Для цього Terwin розраховує залучити від інвесторів $242 млн впродовж 2026-2027 років та ще $250 млн – упродовж двох наступних. Половину площі 400 тис. кв. м нових енергоефективних хабів у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі будуть використовувати для мережевих ритейлерів корпорації – EVA, VARUS. Решту група розраховує здавати в оренду.

- "Лемтранс" Ріната Ахметова розраховує залучити $120 млн із необхідних $150 млн для закупівлі 2 тисяч нових напіввагонів. Завдяки цьому найбільша приватна транспортно-експедиторська компанія України сподівається наростити власний вагонний парк напіввагонів на понад 22%. Зараз компанія займає п’яту частину на ринку перевезень напіввагонами. Парк із понад 9 тисяч одиниць торік дозволив компанії Ахметова перевезти 17 млн тонн вантажів.

- Аграрна компанія Tehahro сестер Злочевських потребує $105 млн для будівництва портового термінала на Одещині. Загалом будівництво глибоководного морського термінала має обійтися Tehahro у $168,4 млн. На травень 2024-го у проєкт інвестували понад 20 млн євро. Термінал стане частиною власного індустріального парку компанії та матиме переваги спеціального податкового режиму. До нього планується підвести залізничні та автомобільні під’їзди. Через термінал Tehahro розраховує щорічно перевалювати по 6 млн тонн зернових, близько 1 млн тонн олійних культур та 500 тисяч тонн мінеральних добрив.

Транспорт і логістика є ключовими для експортоорієнтованого розвитку. Україна рухається до реалізації програми ЄС Ukraine Facility, згідно з якою розвиток транспортного сектора стимулюватиме широке економічне зростання.

Таким чином, необхідно модернізувати логістичні системи, інтегруватися в транспортний простір ЄС (мережа TEN-T), привести залізничний сектор у відповідність до стандартів ЄС, покращити портові послуги. Для досягнення цього встановлюються такі пріоритетні цілі:

Відновлення та розвиток транспортної інфраструктури на основі довгострокової стратегії та задоволення потреб відновлення.

Модернізація шляхів експорту до ЄС для розвитку експортного потенціалу України.

Лібералізація в секторі залізничних перевезень для забезпечення конкурентного ринку залізничних перевезень.

Покращення судноплавства та портових послуг, забезпечення безпеки судноплавства, охорони суден і портів та ефективності надання послуг.

У дорожньому секторі основні публічні інвестиції передбачаються:

- Західний регіон – $2 млрд на кільцеву Житомира та розширення автодороги Рівне – Львів. Чому забули про концесійний проєкт Львів – Краківець (кордон з Польщею)?

- Південний регіон – $700 млн на розширення автодоріг до портів Південний та Чорноморськ;

- міст через річку Дніпро у Кременчуці – $325 млн, тендер на будівництво у 2021 році виграла турецька компанія Doğuş;

- міст через річку Дністер (Ямпіль (Україна) та Косеуц (Молдова) – $190 млн, тендер на будівництво у 2021 році виграла українська компанія "Автострада".

Чомусь зник проєкт великої кільцевої дороги навколо Києва.

Той самий, який у 2022 році, перед повномасштабним вторгненням, мала починати американська компанія Bechtel.

У портовому секторі планується концесія поромного та контейнерного терміналів у порту Чорноморськ, обсяг інвестицій буде визначено в техніко-економічному обґрунтуванні.

У залізничному секторі вже оголошено тендер Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку на $330 млн на поставку електричних локомотивів та готується будівництво 81 км євроколії 1435 мм з Мостиська ІІ до Скнилова (Львів) за $225 млн гранту USAID. Потенційними проєктами може бути відновлення євроколії з кордону Польщі до Ковеля за $260 млн та з кордону Румунії до Чернівців за $198 млн.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про декілька програм підтримки відновлення та економічного розвитку України на URC 2024 у Берліні.

Група ЄІБ готує дві програми відновлення житлового фонду України. Перша – це ініціатива вартістю 230 млн євро, яка буде зосереджена на ремонті зруйнованих війною багатоквартирних будинків з акцентом на заходи з енергоефективності.

Друга спрямована на розвиток і фінансування доступного житла в Україні та фінансуватиметься за рахунок кредитної програми в розмірі 200 млн євро та великих грантових ресурсів від Європейської комісії.

ЄІБ надасть кредит у розмірі 100 млн євро на відновлення українських міст і громад, які постраждали від війни, а також на ремонт і будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень і місцевого транспорту, щоб забезпечити доступність необхідних громадських послуг.

Також ним схвалено фінансування системи екстреної допомоги 112, реконструкції залізниці та модернізації метро в Києві. Серед іншого, ЄІБ працює над створенням до кінця 2024 року загальноєвропейського механізму гарантування експортних кредитів на суму 300 млн євро для малих і середніх компаній ЄС, які експортують товари чи послуги в Україну.

Реалізація Плану Ukraine Facility та відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу – це основна запорука проведення реформ та фінансування відновлення інфраструктури України.

Саме тому Україні потрібно закінчувати з політичними баталіями та призначити нового міністра інфраструктури та керівника агенції відновлення – роботи дуже багато.

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