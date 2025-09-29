Жорстка відповідь Кремлю: як Молдова захистила свій проєвропейський вибір

Сьогодні варто просто порадіти за Молдову. За її європейський вибір і громадянську зрілість активної частини суспільства

Українці ще ніколи, напевно, так не вболівали за результати голосування в інших країнах, як нині переживали за Молдову.

На тлі нахабного втручання Росії, яке могло створити додаткові проблеми і для наших південних кордонів, перемога проєвропейських сил у Кишиневі сприймається як спільна.



А президентка Молдови Мая Санду продемонструвала якості, що їх нині так бракує багатьом європейським лідерам – жорсткість і принциповість. А також безкомпромісність там, де компроміси неможливі.

Останні тижні і дні перед виборами Санду діяла як професійний хірург, безжально видаляючи все, що може пустити пострадянські метастази в крихкий організм молодої молдовської демократії. Правоохоронні органи і журналісти викрили мережу підкупу виборців, через яку проросійські партії збиралися отримати потрібний їм результат.

Як наслідок, до перегонів не були допущені кілька відверто шовіністичних московських проєктів, а за два дні до голосування ЦВК призупинила дію двох проросійських партій з виборчого бюлетеня, причому одна з них була частиною "Патріотичного блоку" експрезидента та відданого "друга Путіна" Ігоря Додона.

А ще Центрвиборчком Молдови зменшив кількість виборчих дільниць у Придністров’ї до 12, перенісши п'ять із них вглиб країни. А разом із тим – заборонивши мешканцям невизнаного анклаву голосувати на інших дільницях за додатковими списками.

Лише дві виборчі дільниці були відкриті у РФ, що унеможливило масові вкиди голосів. Натомість у західних країнах, де діаспора свідомо підтримує європейський вибір, а не совкову ностальгію, було створено понад 300 дільниць.

Зрештою на закордонних дільницях проголосували більш ніж 281 тис. виборців, що стало рекордом для діаспори. Попередній підрахунок показує, що саме закордонні голоси забезпечили партії "Дія і солідарність" (PAS) збереження більшості.

Усі ці кроки стали жорсткою реакцією на безпрецедентні спроби Росії вплинути на результати виборів.

Росія планувала в Молдові повторення грузинського сценарію: формування проросійського уряду й блокування євроінтеграції, щедро фінансуючи свої проєкти кешем і криптовалютою, нахабно перераховуючи бідним і ностальгуючим за Союзом людям гроші на картки з російських банків.

У соцмережах РФ особливо активно використовувала TikTok і Telegram, запускаючи вірусні ролики з дискредитації проєвропейських політиків чи фішингові кампанії з рекламою своїх кандидатів.

Ще один інструмент російського впливу на вибори – набожність місцевого населення.

Журналісти викрили пряме залучення священників православної церкви до інформаційних провокацій РФ, яка почала активно возити їх на паломництво, де велися не так духовні бесіди, як вербування для створення проросійських сіток у соцмережах і просування антизахідних меседжів про знищення Європою сімейних цінностей, небезпеку ЛГБТ-пропаганди й інші улюблені російські страшилки.





Мені було важливо почути весь спектр російських маніпуляцій і фейк-ньюс у передвиборчий період. Очевидно, що РФ використовувала Молдову як полігон для відпрацювання нових тактик підкупу виборців та інформаційних війн, які потім будуть застосовувати по всьому світу.

Проте Молдова дала російським шахраям по руках. Маї Санду та її команді вдалося заблокувати створені Росією сітки, а проросійські сили не змогли мобілізувати свій ностальгуючий за СРСР електорат.

Також, хоча на брифінгах для міжнародних спостерігачів представники PAS і ЦВК нагнітали страхів про можливі провокації, "каруселі" й спроби зриву в день виборів, на дільницях, принаймні на тих, де я з колегами працювала в міжнародній спостережній місії, усе було спокійно.

На виборах у Молдові Ірина Геращенко (крайня ліворуч) працювала у міжнародній спостережній місії OSCEPA Фото авторки

Зокрема, як і на минулорічних президентських виборах, Москва намагалася зірвати голосування на закордонних дільницях. У день виборів поширювали масові повідомлення про нібито мінування закордонних дільниць.

Проте влада врахувала торішній досвід і заздалегідь підготувалася до такого сценарію, співпрацюючи з партнерами. Тому провокації не вплинули на виборчий процес.

Ці вибори дійсно були дуже важливі для Європи.

Не лише через статус Молдови як країни-кандидата, що очікує відкриття переговорних кластерів. Брюссель після болючої поразки демократії в Грузії дуже переживає за майбутнє Кишинева.

Для України ці вибори мали ще більше значення. Ми розуміємо безпекові наслідки дестабілізації в Молдові. Понад 1200 км спільного кордону – і не дай Боже, аби Росія отримала на нього вплив.



Я щиро вітаю наших партнерів по Європейській народній партії і Міжнародному демократичному союзу (IDU) з перемогою, яка точно далася нелегко.

Але водночас бачу, які виклики стоять перед ними і країною. Це не лише безпека та європейські реформи, а й розвиток демократії.

Коли бачиш ефективність рішучих дій проти внутрішнього ворога, важливо не піддатися спокусам простих рішень у складних внутрішніх питаннях. На брифінгах з різними молдовськими політиками ми чули не лише традиційні скарги опозиції, а й виправдані нарікання на концентрацію влади.

Європейські політики також ставили чимало критичних запитань молдовській владі, і це варто враховувати.

Як мені здалося, політикам і народу у Молдові потрібно більше комунікувати одне з одним. Інакше порожнечу радо займе інформаційна машина РФ.

А нашим європейським друзям було корисно почути про нові російські виборчі тактики, бо вже завтра все це, як російські дрони, прилетить і до них.



Проте сьогодні варто просто порадіти за Молдову. За її європейський вибір і громадянську зрілість активної частини суспільства.

Разом нам легше буде долати європейський шлях та протидіяти Росії.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора