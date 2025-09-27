У молдовській церкві перед виборами знайшли склад пропагандистських листівок

Поліція Молдови повідомила 26 вересня, що виявила в церкві міста Хинчешти склад передвиборчих друкованих матеріалів, що містять образливі висловлювання на адресу держустанов, а також заклики до ненависті на релігійному ґрунті.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Правоохоронці зазначили, що листівки надрукували прихильники певної політичної партії, але не вказали якої саме. Всі матеріали конфіскували, проводиться розслідування.

У поліції повідомили, що вилучили зі складу в церкві в Хинчештах 11 пакетів по 100 листівок на підтримку одного з кандидатів на парламентських виборах.

При цьому матеріали також містили образливі висловлювання на адресу держструктур, повідомлення, що розпалюють ненависть на релігійному ґрунті, і пропаганду.

За інформацією правоохоронців, священнослужителі церкви мали намір роздати ці листівки парафіянам.

Правоохоронці також зазначили, що конфіскували аналогічні матеріали три дні тому в підпільній друкарні в Кишиневі.

Тоді ж поліції вдалося затримати двох підозрюваних у виробництві нелегальних матеріалів – двох чоловіків 36 і 48 років з району Окниця. Вони визнали, що тиражі призначалися для поширення в північних районах країни.

Керував процесом, за їхніми словами, релігійний лідер з цього регіону, пов'язаний з митрополією Молдови, який підтримує одну з партій, що беруть участь у виборах.

Агентство Reuters напередодні опублікувало великий матеріал про те, як православних священників з Молдови запрошували до Росії та намагались залучати до системної пропаганди в інтересах Москви.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться в неділю, 28 вересня.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка – Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.