У Молдові зняли з виборів партію ексглави Гагаузії з головного проросійського блоку

Центральна виборча комісія Молдови у пʼятницю виключила з передвиборчих перегонів партію "Серце Молдови" колишньої глави Гагаузії Ірини Влах, яка входить до ключового проросійського Патріотичного блоку Ігоря Додона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Молдовська ЦВК ухвалила рішення про зняття партії Влах з виборів у зв'язку з розслідуванням справи про підкуп виборців і незаконне фінансування формування.

Тепер Патріотичний блок Ігоря Додона, куди входить "Серце Молдови", має 24 години, щоб оновити свій виборчий список з урахуванням рішення комісії та дотримання гендерного балансу.

Партія "Серце Молдови" назвала рішення ЦВК "незаконним і політично мотивованим". "Це не правосуддя, а останній акт брудного спектаклю, заздалегідь зрежисованого владою з єдиною метою – змусити нас замовкнути", – сказали там.

Апеляційна палата Кишинева напередодні призупинила діяльність партії "Серце Молдови" Ірини Влах напередодні виборів 28 вересня.

Позов, на основі якого була призупинена діяльність партії Влах, стосується порушень у фінансуванні, які виявили під час обшуків на початку вересня.

Нещодавно західні уряди почали зараховувати Влах до числа політиків, що мають звʼязок з олігархом-утікачем Іланом Шором, хоча раніше вона була окремим політичним гравцем у Гагаузії.

Детально про розклад сил перед виборами у Молдові та про проросійських учасників виборів читайте у статті "Додон та ультраправі на службі Кремля".