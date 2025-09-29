Партія Санду у Молдові отримує вже понад 50% голосів

Чинна партія влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) після підрахунку 99,5% голосів на парламентських виборах, що пройшли в неділю, перетнула 50-відсотковий бар’єр підтримки виборців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Партія "Дія і солідарність" має підтримку вже 50,03% виборців після підрахунку 2263 з 2274 протоколів. Це дозволяє прогнозувати для PAS близько 55 мандатів у 101-місному парламенті.

Проросійський "Патріотичний блок" на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном отримав 24,26% голосів.

На третьому місці – блок "Альтернатива", що отримав 7,99%.

Також до парламенту проходять формально прорумунська партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ, "Демократія вдома", та "Наша партія" популіста Ренато Усатого.

Таким чином партія президентки Маї Санду отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови.

Як повідомлялося, на виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати вищу підтримку, ніж очікувалось.

