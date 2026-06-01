З’явилися деталі щодо затриманого Францією танкера "тіньового флоту" Росії

Танкер "тіньового флоту" Росії Tagor, затриманий Військово-морськими силами Франції у неділю, прямував з російського Мурманська під прапором Камеруну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Атлантична морська префектура Франції.

За даними морської префектури, перехоплення підсанкційного нафтового танкера відбулося на відстані понад 400 морських миль (740 кілометрів) на захід від крайньої точки Бретані.

За словами речника, судно йшло під фальшивим прапором Камеруну і прямувало до Лімбе, портового міста на заході цієї африканської країни.

"Після того, як на борт піднялася інспекційна група, перевірка документів підтвердила підозри щодо неправомірності піднятого прапора. Про це було повідомлено прокурору Бреста, який є компетентним органом у рамках морського суду", – повідомив речник.

Нафтовий танкер, який кілька разів змінював прапор, був "практично порожнім" під час затримання. Востаннє, коли він надсилав сигнал геолокації тиждень тому, Tagor перебував біля берегів Норвегії і йшов під прапором Мадагаскару, повідомляє сайт MarineTraffic.

На борту танкера перебувало 23 члени екіпажу, національність яких не розкривається.

Наразі судно супроводжується французьким флотом до місця стоянки для продовження перевірок.

Затримання Францією танкера "тіньового флоту" РФ відбулося вже вчетверте після затримання суден Deyna та Grinch у березні та січні 2026 року, а також судна Boracay у вересні 2025 року. Три танкери були затримані, а потім змогли продовжити шлях після сплати штрафів.

8 квітня Франція оголосила про наміри подвоїти покарання за порушення для посилення боротьби з суднами російського "тіньового флоту".

Нагадаємо, на початку травня берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга.

Також стало відомо, що Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для "тіньового флоту" Росії.