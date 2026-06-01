Президент Литви: заклики до взаємодії з Росією ігнорують потреби Європи
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що дискусії про те, хто представлятиме Європу на можливих мирних переговорах України з РФ, не враховують європейських безпекових потреб.
Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".
Науседа наголосив, що зараз не можна ігнорувати той факт, що "майбутнє європейської безпеки вирішується в Україні".
"Але спочатку необхідно зупинити Росію. Її потрібно стримувати, а не підлабузнюватися перед нею. Повторні заклики до взаємодії з Москвою не відображають потреб Європи у сфері безпеки", – заявив глава держави в понеділок на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Сеймі.
За його словами, "відмова від встановлення чітких умов і створення надійного фактора стримування швидше заохотить агресора, ніж стримає його дії".
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба на роль перемовника від ЄС.