Президент Литви: заклики до взаємодії з Росією ігнорують потреби Європи

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що дискусії про те, хто представлятиме Європу на можливих мирних переговорах України з РФ, не враховують європейських безпекових потреб.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа наголосив, що зараз не можна ігнорувати той факт, що "майбутнє європейської безпеки вирішується в Україні".

"Але спочатку необхідно зупинити Росію. Її потрібно стримувати, а не підлабузнюватися перед нею. Повторні заклики до взаємодії з Москвою не відображають потреб Європи у сфері безпеки", – заявив глава держави в понеділок на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Сеймі.

За його словами, "відмова від встановлення чітких умов і створення надійного фактора стримування швидше заохотить агресора, ніж стримає його дії".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба на роль перемовника від ЄС.