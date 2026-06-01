У Британії оприлюднять нові файли щодо справи скандального експосла у США

Уряд Великої Британії у понеділок оприлюднить нові файли у справі експосла у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв’язках із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном; нові викриття, як очікується, ще більше вдарять по прем’єрству Кіра Стармера.

Про це повідомляє Bloomberg, передає "Європейська правда".

Уряд Стармера буде змушений опублікувати сотні приватних листувань між Мендельсоном та міністрами після відповідної постанови парламенту.

За попередньою інформацією, файли складаються з понад 1000 сторінок. Вміст повідомлень може виявитися надзвичайно незручним для деяких міністрів, оскільки листування, ймовірно, містять критику на адресу прем’єра.

Публікація цих розмов може поставити під ще більшу загрозу посаду Стармера та призвести до питань щодо того, які заходи були вжиті для зменшення занепокоєння, висловленого представниками служб безпеки під час перевірок Мендельсона.

Попередні файли, оприлюднені раніше цього року, містили викривальне листування між експослом та Епштейном. Як вважається, посадовець передавав фінансисту деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Мендельсон раніше заперечував будь-які правопорушення щодо своїх стосунків з Епштейном та вибачився перед його жертвами.

Крім того, нещодавно виявлені факти свідчать про те, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Справа зі скандальним експослом, а також невдача на місцевих виборах все більше підривають прем’єрство Кіра Стармера.

