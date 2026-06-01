Міністри ЄС обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня, але рішення ще не прийматимуть

У четвер, 4 червня, на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ буде обговорене можливе продовження тимчасового захисту для українців в ЄС та інші варіанти забезпечення їх легального перебування у Євросоюзі, проте рішення цього дня не прийматиметься.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили обізнані з питанням посадовці ЄС.

За словами одного з посадовців, міністри внутрішніх справ ЄС обговорять тимчасовий захист для українців у четвер, але рішення приймати наразі не будуть.

"Обговорення на Раді міністрів юстиції та внутрішніх справ має послужити можливістю для роздумів щодо майбутнього тимчасового захисту та сформувати політичну лінію щодо подальших дій", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

За результатами обговорення Єврокомісія має представити свою пропозицію щодо продовження тимчасового захисту – вона й послужить основою для подальшого прийняття рішення.

Наразі комісія ще не подавала пропозицій: натомість у Раді ЄС підготована аналітична записка, яка вже розглядається на рівні послів.

До неї входить перелік всіх можливих варіантів розвитку подій щодо статусу українців в ЄС, запропонованих державами-членами, включаючи можливість звуження сфери застосування тимчасового захисту географічно (для представників певних регіонів) чи за певними персональними ознаками.

У переліку справді запропонована можливість обмежити права на тимчасовий захист у ЄС для чоловіків призовного віку (для тих, хто буде приїздити в ЄС після ухвалення цього рішення) – але вказану пропозицію наразі можна розглядати не більше, ніж як одну з тем для дискусії.

Також, наприклад, держави-члени будуть обговорювати можливість продовження тимчасового захисту у вигляді "залишкового статусу" (residual status) або "страхувальної сітки" (safety net) лише для вразливих груп або тих, хто ще не має права на інші національні статуси.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту, запровадженої у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

Станом на березень 2026 року 4,33 мільйона українців мали тимчасовий захист в ЄС, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина (1,27 млн), Польща (961 405 осіб) та Чехія (379 820).

Слід зауважити, що окремі національні уряди вже розпочали розглядати посилення правил для українців щодо отримання тимчасового захисту. Данія, окрім обмежень для чоловіків 23-60 років, розглядає зупинення надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, "які менше постраждали від військових дій".

Уряд Норвегії запровадив зміни до правил прийому переміщених осіб з України, згідно з якими новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.