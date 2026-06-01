Єврокомісар про відсталу оборонну промисловість ЄС: це спокушає Путіна

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав країни-члени НАТО проявити ініціативу в дискусіях щодо майбутнього європейської оборонної структури, розвивати оборонну промисловість та забезпечити подальшу підтримку Україні, яка веде війну проти РФ.

Заяву представника Єврокомісії наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Кубілюс нагадав, що США також закликають європейців "взяти на себе основну відповідальність за нашу власну колективну оборону".

"Росія, як і раніше, виробляє більше, ніж ЄС. Це небезпечно, це спокушає Путіна. Національні парламенти Європи повинні запитувати наші уряди: "Чому наша промисловість не зростає?", незважаючи на те, що витрати в цій сфері збільшуються. З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 млрд євро… А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості", – підкреслив він.

За його словами, боротьба за спільний ринок оборонної продукції в ЄС – "це також боротьба за можливість мати сучасні оборонні доктрини на національному рівні".

Кубілюс також наголосив на важливості забезпечити ще більшу підтримку Україні, щоб таким чином змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Крім того, додав єврокомісар, необхідно інтегрувати Збройні сили України в європейську оборонну структуру.

