З мерії Любліна зняли прапор України через скандал з підрозділом ССО імені "Героїв УПА"

У Польщі з будівлі мерії міста Люблін прибрали прапор України на тлі дипломатичного конфлікту між Україною та Польщею, який виник через присвоєння українському військовому підрозділу назви "Героїв УПА".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP World.

Прапор майорів над Любліном поряд із прапорами Польщі та ЄС з 2022 року, коли його підняли на знак солідарності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак, як зазначено, український прапор зняли десь між п’ятницею і суботою після того, як стало відомо, що український президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Представники міської влади Любліна заявили, що рішення про зняття прапора "безпосередньо пов’язане" з нещодавнім указом президента Зеленського.

"Уславлення формувань, відповідальних за злочини проти цивільного населення, завдає шкоди історичній пам’яті нашого народу, зачіпає пам’ять про польських жертв та ускладнює налагодження щирого діалогу між нашими країнами", – йдеться у заяві влади міста.

У заяві також зазначено, що "незважаючи на це рішення, Люблін залишається відкритим і гостинним містом, відданим цінностям, які протягом багатьох років визначають його міжнародне співробітництво".

"Водночас ми й надалі вимагатимемо поваги до історичної правди та гідного вшанування пам’яті жертв трагічних подій у польсько-українських відносинах", – додали у заяві.

Розташований менш ніж за 100 км від українського кордону Люблін став ключовим логістичним та гуманітарним центром для тисяч українських біженців, які втекли від війни після російського вторгнення у 2022 році.

У місті й досі проживає значна українська громада, і воно залишається важливим транзитним пунктом для подорожей до України та з неї.

Нагадаємо, після указу Зеленського про перейменування підрозділу ССО у четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".