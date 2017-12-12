В Австрії стався вибух на газопроводі, один загиблий, 17 поранених

Вівторок, 12 грудня 2017, 11:16

фото, оновлено

В австрійській федеральній землі Нижня Австрія стався вибух на газопроводі.

Про це повідомляє видання Kurier.

Вибух стався вранці в муніципалітеті Вайден-ад-Марх на одній з найбільших газових станцій країни, яка перекачує газ з Росії.

Спочатку ЗМІ повідомляли про велику кількість постраждалих – до 60 осіб. Пізніше стало відомо про щонайменше одного загиблого і 17 поранених.

Надзвичайні служби перекрили зону в районі вибуху. Повідомляється, що на місці вибуху добре помітний стовп диму.

На місце події направили всі доступні пожежні бригади і поліцейський вертоліт.

Обставини вибуху поки невідомі. Кримінальна поліція Австрії розпочала розслідування.