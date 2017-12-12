В Австрии произошел взрыв на газопроводе, один погибший, 17 раненых

Вторник, 12 декабря 2017, 11:16

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В австрийской федеральной земле Нижняя Австрия произошел взрыв на газопроводе.

Об этом сообщает издание Kurier.

Взрыв произошел утром в муниципалитете Вайден-ад-Марх на одной из крупнейших газовых станций страны, которая перекачивает газ из России.

Сначала СМИ сообщали о большом количестве пострадавших - до 60 человек. Позже стало известно о как минимум одном погибшем и 17 раненых.

Чрезвычайные службы перекрыли зону в районе взрыва. Сообщается, что на месте взрыва хорошо виден столб дыма.

На место происшествия направили пожарные бригады и полицейский вертолет.

Обстоятельства взрыва пока неизвестны. Криминальная полиция Австрии начала расследование.