В Австрии произошел взрыв на газопроводе, один погибший, 17 раненых

В австрийской федеральной земле Нижняя Австрия произошел взрыв на газопроводе.
Об этом сообщает издание Kurier.
Взрыв произошел утром в муниципалитете Вайден-ад-Марх на одной из крупнейших газовых станций страны, которая перекачивает газ из России.
Сначала СМИ сообщали о большом количестве пострадавших - до 60 человек. Позже стало известно о как минимум одном погибшем и 17 раненых.
Чрезвычайные службы перекрыли зону в районе взрыва. Сообщается, что на месте взрыва хорошо виден столб дыма.
На место происшествия направили пожарные бригады и полицейский вертолет.
Обстоятельства взрыва пока неизвестны. Криминальная полиция Австрии начала расследование.