Найти
АКТУАЛЬНО

В Австрии произошел взрыв на газопроводе, один погибший, 17 раненых

Тереза Мэй назвала сумму компенсации за выход Британии из ЕС

В Польше новое правительство: все министры кабинета Шидло сохранили свои должности

МИД ответил Венгрии: не стоит вольно толковать выводы "Венецианки"

Теракт в Нью-Йорке совершил выходец из Бангладеш, поддерживавший ИГИЛ

МИД Венгрии в официальном сообщении исказило украинский закон об образовании

Венецианская комиссия официально опубликовала решение по Украине






В Австрии произошел взрыв на газопроводе, один погибший, 17 раненых

Вторник, 12 декабря 2017, 11:16
фото
Версия для печати Комментарии

В австрийской федеральной земле Нижняя Австрия произошел взрыв на газопроводе.

Об этом сообщает издание Kurier.

Взрыв произошел утром в муниципалитете Вайден-ад-Марх на одной из крупнейших газовых станций страны, которая перекачивает газ из России.

Сначала СМИ сообщали о большом количестве пострадавших - до 60 человек. Позже стало известно о как минимум одном погибшем и 17 раненых.

 

Чрезвычайные службы перекрыли зону в районе взрыва. Сообщается, что на месте взрыва хорошо виден столб дыма.

На место происшествия направили пожарные бригады и полицейский вертолет.

Обстоятельства взрыва пока неизвестны. Криминальная полиция Австрии начала расследование.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:16
фото
В Австрии произошел взрыв на газопроводе, один погибший, 17 раненых
10:56
"Северный поток-2" получил первое частичное разрешение в Германии
10:51
фото
В Загребе почтили генерала Праляка, на церемонии были министры и генералы
10:30
В Италии из-за связей с мафией арестовали 48 человек
10:13
ЕС открыл новые разделы в переговорах о вступлении с Сербией и Черногорией
09:58
В Австрии отменили планы на полный запрет курения в барах и ресторанах
09:53
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против губернатора Севастополя
09:21
Греция ускорит переселение мигрантов после заключения соглашения с Турцией
08:58
Тереза Мэй назвала сумму компенсации за выход Британии из ЕС
08:41
фото
Теракт в Нью-Йорке совершил выходец из Бангладеш, поддерживавший ИГИЛ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Таллинн-Сауэ-Киев

Интернет-управление и украинские реалии: возможно ли повторить образцовую эстонскую реформу

Слишком часто приходится слышать: "Эстония – не Украина". Мол, у нас сельское население, низкая компьютерная грамотность, у людей нет компьютеров... Звучат тысячи причин, почему якобы "мы так не сможем". Но на самом деле этот стереотип легко разрушить...

Венецианская комиссия

Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Текст документа

Содействие усилению государственного языка и его обязательность -
законная и даже похвальная цель государства. То же самое касается мер по изучению языка всеми гражданами... Венецианская комиссия приветствует то, что Украина готова использовать возможности закона...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  