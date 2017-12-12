Вибух на газопроводі в Австрії: від теплової хвилі плавилися автомобілі

Вівторок, 12 грудня 2017, 13:02

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Від теплової хвилі внаслідок вибуху на найбільшій газорозподільній станції Австрії біля міста Баумгартен на стоянці неподалік плавилися автомобілі.

Про це повідомляє видання Heute.

Вибух стався близько 9 ранку, після чого спалахнула пожежа. Теплова хвиля, яка утворилася в результаті вибуху і пожежі, була такої сили, що розплавила автомобілі на стоянці неподалік.

Фото АРА

Як розповідають очевидці, в результаті вибуху хмара диму піднялася на 30-50 метрів і їм здалося, що сталась авіакатастрофа.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинула одна людина, 18 отримали поранення, 5 з них – у важкому стані.

На місці події продовжують працювати 150 пожежників з 14 пожежних бригад. Їм вже вдалося взяти пожежу під контроль.

Поліція проводить розслідування інциденту. Попередні причини вибуху не наводяться, однак терористичне підґрунтя в поліції виключають.

Зазначається, що газорозподільна станція продовжує без перебоїв забезпечувати газом Австрію, однак поставки в інші європейські країни призупинили.