Вибух на газопроводі в Австрії: від теплової хвилі плавилися автомобілі

Від теплової хвилі внаслідок вибуху на найбільшій газорозподільній станції Австрії біля міста Баумгартен на стоянці неподалік плавилися автомобілі.
Про це повідомляє видання Heute.
Вибух стався близько 9 ранку, після чого спалахнула пожежа. Теплова хвиля, яка утворилася в результаті вибуху і пожежі, була такої сили, що розплавила автомобілі на стоянці неподалік.
|Фото АРА
Як розповідають очевидці, в результаті вибуху хмара диму піднялася на 30-50 метрів і їм здалося, що сталась авіакатастрофа.
За останніми даними, внаслідок вибуху загинула одна людина, 18 отримали поранення, 5 з них – у важкому стані.
На місці події продовжують працювати 150 пожежників з 14 пожежних бригад. Їм вже вдалося взяти пожежу під контроль.
Поліція проводить розслідування інциденту. Попередні причини вибуху не наводяться, однак терористичне підґрунтя в поліції виключають.
Зазначається, що газорозподільна станція продовжує без перебоїв забезпечувати газом Австрію, однак поставки в інші європейські країни призупинили.