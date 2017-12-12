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Взрыв на газопроводе в Австрии: от тепловой волны плавились авто

Вторник, 12 декабря 2017, 13:02
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От тепловой волны в результате взрыва на крупнейшей газораспределительной станции Австрии у города Баумгартен на стоянке неподалеку плавились автомобили.

Об этом сообщает издание Heute.

Взрыв произошел около 9 утра, после чего вспыхнул пожар. Тепловая волна, которая образовалась в результате взрыва и пожара, была такой силы, что расплавила автомобили на стоянке неподалеку.

Фото АРА 
 

Как рассказывают очевидцы, в результате взрыва облако дыма поднялось на 30-50 метров и им показалось, что произошла авиакатастрофа.

 

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, 18 получили ранения, 5 из них - в тяжелом состоянии.

На месте происшествия продолжают работать 150 пожарных из 14 пожарных бригад. Им уже удалось взять пожар под контроль.

Полиция проводит расследование инцидента. О предварительных причинах взрыва не сообщается, однако терроризм в полиции исключают.

Отмечается, что газораспределительная станция продолжает без перебоев обеспечивать газом Австрию, однако поставки в другие европейские страны приостановили.

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