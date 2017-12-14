Знайти
АКТУАЛЬНО

Німеччина зазнає найбільших збитків через санкції проти РФ – ЗМІ

Парламент Британії залишив за собою останнє слово щодо фінальної Brexit-угоди

Тіллерсон: Путін не просто обрав сторону в конфлікті, а вдерся до України

Швеція відновлює військову присутність на острові Готланд у Балтійському морі

Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї

Безвіз України з ОАЕ набуде чинності 31 грудня

Президент Чехії призначив новий уряд






Німеччина зазнає найбільших збитків через санкції проти РФ – ЗМІ

Четвер, 14 грудня 2017, 10:35
Версія для друку Коментарі

Німеччина зазнала найбільших втрат в експорті через санкції ЄС, запроваджені щодо Росії через її агресію в Україні.

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на дослідження Інституту світової економіки в Кілі.

"Серед країн Заходу втрати Німеччини у торгівлі складають 40%, в той час як інші великі геополітичні гравці, такі як Велика Британія (7,9%), Франція (4,1%), США (0,6%) втратили набагато менше" - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що середньомісячне падіння експорту у Німеччині складає 618 млн євро в порівнянні з сценарієм, за якого санкції відсутні.

За підрахунками дослідників, загальні втрати від санкцій лише в 2015 році склали 97 мільярдів євро. 61% цих втрат понесли російські компанії. Держави Заходу втрати від санкцій до 37,5 млрд євро, 90% з яких припадає на втрати європейських країн.

Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року.

Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

19 березня 2015 року тривалість санкцій зв'язали з повним виконанням Мінських угод, які повинні були бути виконані до 31 грудня 2015 року.

Оскільки цього не сталося, і з огляду на те, що Мінські угоди як і раніше не були повністю виконані, Рада ЄС продовжила санкції.

Очікується, що на саміті ЄС буде прийняте політичне рішення про чергове продовження економічних санкцій.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:41
У Каталонії проходять обшуки у зв’язку з референдумом про незалежність
11:08
Держдеп США закликав РФ припинити обстріли цивільних районів Донбасу
10:54
Швеція планує підвищити мінімальний пенсійний вік
10:36
Партія Качинського отримала рекордні 50% підтримки поляків - опитування
10:35
Німеччина зазнає найбільших збитків через санкції проти РФ – ЗМІ
09:59
Антитерористичний рейд у Берліні: поліція проводить обшуки у ймовірних ісламістів
09:45
Коаліція у Німеччині: Соціал-демократи взяли паузу після зустрічі із Меркель
09:41
У Греції – загальний страйк проти політики жорсткої економії
09:33
В РФ назвали "небезпечним прецедентом" рішення Канади про зброю для України
09:07
ЄБРР надасть кредит на 150 млн євро для модернізації залізниці на півдні України
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда, Харків

Обіцянки на тлі могил: чим поступився Порошенко на зустрічі з президентом Польщі

Позиція польського президента може видаватися логічною, але вона має небагато спільного з реаліями. Формально погодивши компроміс, польська сторона де-факто заблокувала відновлення українських надгробків на своїй території...

Ганна Шелест, для Європейської правди

Brexit зупинився на кордоні: як проблема Північної Ірландії ламає переговори Великої Британії та ЄС

По обидва боки ірландського кордону є політики та активісти, які сподіваються на відновлення об’єднаної Ірландії. На думку колишнього міністра юстиції Ірландії Майкла МакДауела, ще 10 років тому він не міг уявити об’єднану Ірландію, але сьогодні готовий сказати "можливо"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  