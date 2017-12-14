Німеччина зазнає найбільших збитків через санкції проти РФ – ЗМІ

Четвер, 14 грудня 2017, 10:35

Німеччина зазнала найбільших втрат в експорті через санкції ЄС, запроваджені щодо Росії через її агресію в Україні.

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на дослідження Інституту світової економіки в Кілі.

"Серед країн Заходу втрати Німеччини у торгівлі складають 40%, в той час як інші великі геополітичні гравці, такі як Велика Британія (7,9%), Франція (4,1%), США (0,6%) втратили набагато менше" - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що середньомісячне падіння експорту у Німеччині складає 618 млн євро в порівнянні з сценарієм, за якого санкції відсутні.

За підрахунками дослідників, загальні втрати від санкцій лише в 2015 році склали 97 мільярдів євро. 61% цих втрат понесли російські компанії. Держави Заходу втрати від санкцій до 37,5 млрд євро, 90% з яких припадає на втрати європейських країн.

Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року.

Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

19 березня 2015 року тривалість санкцій зв'язали з повним виконанням Мінських угод, які повинні були бути виконані до 31 грудня 2015 року.

Оскільки цього не сталося, і з огляду на те, що Мінські угоди як і раніше не були повністю виконані, Рада ЄС продовжила санкції.

Очікується, що на саміті ЄС буде прийняте політичне рішення про чергове продовження економічних санкцій.