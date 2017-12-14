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Германия несет наибольшие убытки из-за санкций против РФ – СМИ

Четверг, 14 декабря 2017, 10:35
Версия для печати Комментарии

Германия понесла наибольшие потери в экспорте из-за санкций ЕС, введенных в отношении России из-за ее агрессии в Украине.

Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование Института мировой экономики в Киле.

"Среди стран Запада потери Германии в торговле составляют 40%, в то время как другие крупные геополитические игроки, такие как Великобритания (7,9%), Франция (4,1%), США (0,6%) потеряли гораздо меньше", - говорится в исследовании.

Отмечается, что среднемесячное падение экспорта в Германии составляет 618 млн евро по сравнению со сценарием, при котором санкции отсутствуют.

По подсчетам исследователей, общие потери от санкций только в 2015 году составили 97 млрд евро. 61% этих потерь понесли российские компании. Государства Запада потеряли от санкций 37,5 млрд евро, 90% из которых приходится на потери европейских стран.

Ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014-го на один год в ответ на действия России, дестабилизировавшей ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года.

Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным соблюдением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

Поскольку этого не произошло, и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, Совет ЕС продлил санкции.

Ожидается, что на саммите ЕС будет принято политическое решение об очередном продлении экономических санкций.

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