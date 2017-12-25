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У Туреччині чоловік, який захотів обійняти Ердогана, спричинив паніку

Понеділок, 25 грудня 2017, 12:08
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Чоловік, що раптово вистрибнув на сцену під час виступу турецького президента Ердогана у провінції Ширнак, спровокував паніку.

Курйозний інцидент трапився 24 грудня, повідомляє Hurriyet Daily News.

Президент Ердоган був на сцені, вітаючи публіку, коли один із присутніх несподівано вистрибнув до нього і намагався його обійняти. Охоронці турецького президента миттєво зреагували і відштовхнули чоловіка, який зумів трохи протягнути Ердогана за собою.

З відео, яке поширюють турецькі ЗМІ, видно, що Ердоган не очікував на такий розвиток подій, оскільки виглядав досить спантеличеним.

Чоловік, якого звуть Хусейн Демірджан, розповів, що його єдиною метою було обійняти президента. "Але я думаю, що мене неправильно зрозуміли", - додав він.

Охоронці Ердогана зняли Демірджана зі сцени. Його помістили під варту, але згодом відпустили.

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