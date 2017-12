У Туреччині чоловік, який захотів обійняти Ердогана, спричинив паніку

Чоловік, що раптово вистрибнув на сцену під час виступу турецького президента Ердогана у провінції Ширнак, спровокував паніку.

Курйозний інцидент трапився 24 грудня, повідомляє Hurriyet Daily News.

Президент Ердоган був на сцені, вітаючи публіку, коли один із присутніх несподівано вистрибнув до нього і намагався його обійняти. Охоронці турецького президента миттєво зреагували і відштовхнули чоловіка, який зумів трохи протягнути Ердогана за собою.

З відео, яке поширюють турецькі ЗМІ, видно, що Ердоган не очікував на такий розвиток подій, оскільки виглядав досить спантеличеним.

Local jumping on stage during Erdoğan’s speech in Turkey’s Şırnak causes panic https://t.co/G9bzgl9pN6 pic.twitter.com/NZzccO3W6K