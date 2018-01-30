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В ЄС прокоментували "кремлівську доповідь" США

Вівторок, 30 січня 2018, 16:41
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Європейський союз постійно аналізує свої обмежувальні заходи стосовно Росії і не пов'язує це з аналогічними діями США.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на одного з офіційних представників ЄС.

"Ми приймаємо до відома опубліковану вчора міністерством фінансів США доповідь. Я пропоную вам звернутися до цієї доповіді, в якій чітко вказується, що не йдеться про список санкцій", - заявив співрозмовник агентства у відповідь на прохання прокоментувати появу "кремлівського списку".

"При цьому зазначу, що всі обмежувальні заходи ЄС постійно аналізують. Будь-які рішення про продовження, поправки або зняття санкцій може ухвалюватиме Рада ЄС за одностайного голосування всіх 28 членів Європейського союзу", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. 

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

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