В ЕС прокомментировали "кремлевский доклад" США

Вторник, 30 января 2018, 16:41

Евросоюз постоянно анализирует свои ограничительные меры в отношении России и не связывает это с аналогичными действиями США.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на одного из официальных представителей ЕС.

"Мы принимаем к сведению опубликованный вчера Министерством финансов США доклад. Я предлагаю вам обратиться к этому докладу, в котором четко указывается, что речь идет о списке санкций", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появление "кремлевского списка".

"При этом отмечу, что все ограничительные меры ЕС постоянно анализируют. Любые решения о продлении, изменении или снятии санкций может принимать Совет ЕС единогласным голосованием всех 28 членов Евросоюза", - отметил он.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.