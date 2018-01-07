Теракт у Швеції – двоє поранених внаслідок вибуху

Неділя, 07 січня 2018, 14:36

Внаслідок вибуху на станції метро Ворбю Горд під Стокгольмом серйозні поранення отримали двое осіб: чоловік 60 років та 45-річна жінка.

За повідомленням SVT, чоловік підняв з підлоги у переході підозрілий предмет, який в його руках вибухнув.

У поліції поки не повідомляють, що це був за пристрій, я яка вибухова речовина у ньому використовувалася. "Вибух був досить сильним для того, щоб пара отримала серйозні поранення і була госпіталізована", - повідомив представник столичної поліції Свен-Ерік Ольсон.

Можливо, в руках у чоловіка вибухнула ручна граната.

Наразі територія навколо станції метро оточена, на місці працюють пожежні, поліція і працівники швидкої допомоги. Потяги проїжджають станцію Ворбю без зупинок.