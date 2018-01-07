Теракт в Швеции - двое раненых в результате взрыва

Воскресенье, 07 января 2018, 14:36

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В результате взрыва на станции метро Ворбю Горд в окрестностях Стокгольма серьезные ранения получили двое человек: мужчина 60 лет и 45-летняя женщина.

По сообщению SVT, человек поднял с пола в переходе подозрительный предмет, который в его руках взорвался.

В полиции пока не сообщают, что это было за устройство и какое взрывчатое вещество в нем использовалось. "Взрыв был достаточно сильным для того, чтобы пара получила серьезные ранения и была госпитализирована", - сообщил представитель столичной полиции Свен-Эрик Ольсон.

Возможно, в руках у мужчины взорвалась ручная граната.

Сейчас территория вокруг станции метро окружена, на месте работают пожарные, полиция и работники скорой помощи. Поезда проезжают станцию ​​Ворбю без остановок.