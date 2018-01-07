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Спецслужби Британії масово повертають звільнених раніше співробітників

Неділя, 07 січня 2018, 17:35
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Британські спецслужби повертають на роботу колишніх співробітників, раніше звільнених внаслідок урізання штатів.

Як повідомляє The Telegraph, Центр урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) повернув на роботу 200 колишніх співробітників, служба зовнішньої розвідки MI6 - 73 співробітника, служба контррозведкі MI5 - сім осіб.

Додаткові витрати на повернення співробітників спецслужб склали £ 1,2 млрд. Ці зміни пов'язані з посиленням боротьби з тероризмом.

Масштабне скорочення кадрів спецслужб було проведено в 2011-2012 роках. Видання цитує доповідь парламентської комісії, де йдеться, що внаслідок цих скорочень спецслужби зіткнулися з жорсткою кризою кадрів.

Додатково до роботи в спецслужбах країни залучаються позаштатні підрядники та консультанти.

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