Німецькі спецслужби вважають дітей і дружин бойовиків ІДІЛ небезпечними

Неділя, 03 грудня 2017, 14:14

Дружини та діти бойовиків "Ісламської держави", які повернулись до Німеччини після участі в боях в Сирії та Іраку, становлять небезпеку.

Про це заявив голова Федерального відомства з охорони конституції країни Ганс-Георг Маассен, повідомляє Deutsche Welle.

"Є діти, які піддавалися промиванню мізків в "школах" на території ІД, які були сильно радикалізованими. Для нас це становить проблему, тому що ці діти можуть бути небезпечними", - зазначив Маассен.

Він також додав, що дружини бойовиків теж часто радикалізуються.

За останні роки близько 950 людей залишили Німеччину і поїхали до Сирії та Іраку, щоб брати участь в боях на стороні ісламістів. Близько 20 відсотків з них були жінки.

Маассен відзначив, що втрата "Ісламською державою" великих територій в Сирії та Іраку спровокувала повернення таких сімей до Німеччини. Загалом повернулося близько третини симпатиків ІД. Багатьох з решти вважають загиблими.

Німеччина не може відмовити у в'їзді на свою територію особам з німецьким громадянством.