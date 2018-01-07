Спецслужбы Британии массово возвращают уволенных ранее сотрудников

Виктор Константинов, для Европейской правды

Новогодние протесты не стали началом нового этапа политической истории страны, но они не будут забыты ни в Иране, ни за рубежом. До сих пор неясно, как скоро повторятся такие процессы – и насколько масштабными они станут в следующий раз...