Спецслужбы Британии массово возвращают уволенных ранее сотрудников

Британские спецслужбы возвращают на работу бывших сотрудников, ранее уволенных в ходе урезания штатов.
Как сообщает The Telegraph, Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) вернул на работу 200 бывших сотрудников, служба внешней разведки MI6 - 73 сотрудника, служба контррозведки MI5 – семь человек.
Дополнительные расходы на услуги вернувшихся сотрудников спецслужб составили £1,2 млрд. Эти изменения связаны с усилением борьбы с терроризмом.
Масштабное сокращение кадров спецслужб было проведено в 2011-2012 годах. Издание цитирует доклад парламентской комиссии, где говорится – вследствие этих сокращений спецслужбы столкнулись с жестким кризисом кадров.
Дополнительно к работе в спецслужбах страны привлекаются внештатные подрядчики и консультанты.