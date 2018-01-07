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Спецслужбы Британии массово возвращают уволенных ранее сотрудников

Воскресенье, 07 января 2018, 17:35
Версия для печати Комментарии

Британские спецслужбы возвращают на работу бывших сотрудников, ранее уволенных в ходе урезания штатов.

Как сообщает The Telegraph, Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) вернул на работу 200 бывших сотрудников, служба внешней разведки MI6 - 73 сотрудника, служба контррозведки MI5 – семь человек.

Дополнительные расходы на услуги вернувшихся сотрудников спецслужб составили £1,2 млрд. Эти изменения связаны с усилением борьбы с терроризмом.

Масштабное сокращение кадров спецслужб было проведено в 2011-2012 годах.  Издание цитирует доклад парламентской комиссии, где говорится – вследствие этих сокращений спецслужбы столкнулись с жестким кризисом кадров.

Дополнительно к работе в спецслужбах страны привлекаются внештатные подрядчики и консультанты.

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