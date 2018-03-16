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Посол звернувся до Euronews: годі діяти в інтересах російської пропаганди

П'ятниця, 16 березня 2018, 18:17
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Представництво України при ЄС звернуло увагу керівництва телеканалу Euronews на неприпустимість оприлюднення в ефірі сюжетів про Крим без згадки про те, що цю територію окупувала Росія.

Про це представник України при ЄС Микола Точицький написав у листі головному редактору телеканалу, реагуючи на сюжет від 14 березня про протиправний візит Путіна до Криму, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі .

"Я дійсно не думав, що буду вже вдруге за майже два місяці писати листа телеканалу Euronews щодо сюжету стосовно Криму.

Із великим занепокоєнням я подивився сюжет про нелегальний візит президента Росії до Криму для ведення виборчої кампанії на окупованій території. І знову не було згадки про нелегальну окупацію Росією півострова... Якими цього разу будуть ваші аргументи у зв'язку з цим?", - звернувся український посол до керівництва телеканалу.

Він нагадав, що 12 березня високий представник ЄС Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз не визнає так звані вибори, які РФ протиправно проводить на суверенній території України.

"Ставлячись з повним розумінням до важливості донесення кримської теми для міжнародної аудиторії, я ще раз закликаю ваше поважне ЗМІ належним чином порушувати це питання та не діяти в інтересах російської пропаганди, транслюючи виступ Путіна про "справжню демократію" на фейковому референдумі під час анексії", - наголосив представник України при ЄС.

Нагадаємо, МЗС України обурене публікацією телеканалу Euronews про візит президента РФ Володимира Путіна до Криму, в якій немає жодної згадки про незаконну анексію та нелегітимність виборів на українському півострові.

Це вже не вперше, коли телеканал Euronews у своїх матеріалах не згадує про незаконну анексію півострова. У січні цього року телеканал Euronews зняв сюжет про військові навчання для дітей з Криму, "забувши" згадати про незаконну анексію півострова.

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