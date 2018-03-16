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Посол обратился к Euronews: довольно действовать в интересах российской пропаганды

Пятница, 16 марта 2018, 18:17
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Представительство Украины при ЕС обратило внимание руководства телеканала Euronews на недопустимость обнародования в эфире сюжетов о Крыме без упоминания о том, что эту территорию оккупировала Россия.

Об этом представитель Украины при ЕС Николай Точицкий написал в письме главному редактору телеканала, реагируя на сюжет от 14 марта о противоправном визите Путина в Крым, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

"Я действительно не думал, что буду уже второй раз за почти два месяца писать письма телеканалу Euronews по сюжету о Крыме.

С большим беспокойством я посмотрел сюжет о нелегальном визите президента России в Крым для ведения избирательной кампании на оккупированной территории. И снова не было упоминания о нелегальной оккупации Россией полуострова ... Какими в этот раз будут ваши аргументы в связи с этим?", - обратился украинский посол к руководству телеканала.

Он напомнил, что 12 марта высокий представитель ЕС Могерини заявила, что Евросоюз не признает так называемые выборы, которые РФ противоправно проводит на суверенной территории Украины.

"Относясь с полным пониманием к важности донесения крымской темы для международной аудитории, я еще раз призываю ваше уважительное СМИ должным образом поднимать этот вопрос и не действовать в интересах российской пропаганды, транслируя выступление Путина о "настоящей демократии" на фейковом референдуме во время аннексии", - отметил представитель Украины при ЕС.

Напомним, МИД Украины возмущен публикацией телеканала Euronews о визите президента РФ Владимира Путина в Крым, в которой нет ни одного упоминания о незаконной аннексию и нелегитимности выборов на украинском полуострове.

Это уже не первый раз, когда телеканал Euronews в своих материалах не упоминает о незаконной аннексию полуострова. В январе этого года телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма, "забыв" упомянуть о незаконной аннексию полуострова.

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