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Посольство РФ звинуватило Лондон у розробці хімзброї в лабораторії Портон-Дауна

Субота, 24 березня 2018, 17:47
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Прес-секретар посольства РФ в Лондоні оголосив, що заява глави секретної лабораторії міністерства оборони Великої Британії в Портон-Дауні підтверджує розробку на цьому об'єкті отруйних речовин.

Про це він повідомив журналістам в суботу, інформує "ТАСС".

Коментуючи слова Гері Ейткенхеда про те, що в лабораторії діють найсуворіші заходи контролю, які не дозволяють "просочитися чомусь за межі чотирьох стін об'єкта", співробітник дипломатичного представництва сказав: "Британська сторона фактично підтвердила, що на цьому секретному об'єкті ведеться розробка і вивчення нових компонентів бойових отруйних речовин".

"Примітно, що Ейткенхед не став заперечувати і наявність запасів хімічної зброї, включаючи, мабуть, і речовину А-234, яке, за офіційними заявами британської сторони, була використано при отруєнні сім'ї Скрипаля і сержанта Ніка Бейлі", - додав він.

Прес-секретар російського посольства сказав, що про наявність таких зразків 19 березня натякнув і міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон.

"Ці заяви не залишають нам вибору, окрім як з новою силою вимагати надання повної інформації про хід розслідування, а також розкриття програми з виробництва бойових отруйних речовин в Портон-Дауні", - сказав російський дипломат.

Нагадаємо, саме експерти військової лабораторії в Портон-Дауні встановили, що родину Скрипалів було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Британія стверджує, що ця токсична речовина розроблена у Росії.

Раніше міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що замість пояснень у справі отруєння Сергія Скрипаля Росія проводить кампанію з дезінформації, і оприлюднило перелік російських фейків.

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