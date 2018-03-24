Посольство РФ обвинило Лондон в разработке химоружия в Портон-Дауне

Суббота, 24 марта 2018, 17:47

Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне объявил, что заявление главы секретной лаборатории министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне подтверждает разработку на этом объекте ядовитых веществ.

Об этом он рассказал журналистам в субботу, сообщает "ТАСС".

Комментируя слова Гэри Ейткенхеда о том, что в лаборатории действуют самые строгие меры контроля, которые не позволяют "просочиться то за пределы четырех стен объекта", сотрудник дипломатического представительства сказал: "Британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ".

"Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Ника Бейли", - добавил он.

Пресс-секретарь российского посольства сказал, что о наличии таких образцов 19 марта намекнул и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", - сказал российский дипломат.

Напомним, именно эксперты военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что семью Скрипалей было отравлено нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания утверждает, что это токсичное вещество разработано в России.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании заявило, что вместо объяснений по делу отравления Сергея Скрипаля Россия проводит кампанию по дезинформации, и обнародовало перечень российских фейков.